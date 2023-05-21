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بعد الموافقة الكريمة.. الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية بالرواق السعودي في المسجد الحرام
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بعد الموافقة الكريمة.. الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية بالرواق السعودي في المسجد الحرام

بعد الموافقة الكريمة.. الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية بالرواق السعودي في المسجد الحرام

بعد الموافقة الكريمة.. الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية بالرواق السعودي في المسجد الحرام
١١:١٩:٢٤ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تركيب اللوحات التعريفية بالرواق السعودي في المسجد الحرام ،وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية الرواق السعودي على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.

الرواق السعودي:

ويحيط الرواق السعودي بالرواق العباسي ليكون مكملًا له، مع تميزه بمساحة أوسع لم يشهدها المسجد الحرام من قبل، حيث يتكون من (٤) أدوار؛هي :الدور الأرضي، الدور الأول ، الدور الثاني “الميزانين”، والسطح، وأصبحت الطاقة الاستيعابية للرواق السعودي (٢٨٧٠٠٠) مصلٍّ، و(١٠٧٠٠٠) طائف في الساعة بالرواق وصحن المطاف.

ويوفر الرواق السعودي مساحات أوسع للطائفين والمصلين، وفق معايير هندسية عالية الجودة والدقة، كما يمتاز بتوافر جميع الخدمات التقنية والخدمية وأنظمة الصوت والإنارة، التي تسهم في تهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن.

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الكلمات الدلالية:
الرواق السعودي المسجد الحرام الموافقة الكريمة تركيب اللوحات التعريفية ضيوف الرحمن

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