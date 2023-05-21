دعوات بتدخل فوري وسريع بعد الإعلان عن إضراب بالخطوط الجوية في دولة خليجية

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دعا رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها طلال الهاجري، ذوي الشأن بالتدخل السريع لإنقاذ الناقل الوطني من العبث والتخبط.

إضراب جزئي بالخطوط الكويتية:

وأكد الهاجري أن الإضراب الجزئي المقرر غداً الاثنين من الساعة 8 وحتى 10 صباحاً، لن يتسبب بإيقاف حركة الطيران أو تأخير صعود الركاب إلى الطائرات في مبنى T4.

وبحسب ما نقلته القبس الكويتية عن الهاجري، فإن الموظفين سيقومون بإيصال رسالتهم بشكل حضاري، وتوضيح مطالبهم التي تتمثل في:

-عدم معالجة تدني الرواتب والبدلات لجميع موظفي الشركة في جميع قطاعاتها.

– عدم بيع رصيد إجازات الموظفين لشركة مملوكة للدولة والاستمرار بانتقاص حقوقهم التي كفلها مرسوم الخصخصة رقم 6 لسنة 2008.

وأوضح أن الهيكل التنظيمي الجديد يعتبر غير قانوني، في ظل مخالفة قواعد الحوكمة المؤسسية بتدخلات مجلس إدارة الشركة في العمل التنفيذي والتعيينات العشوائية من دون مفاضلات أو مقابلات الشخصية.

كما أن ضبابية موقف إدارة الشركة من حسم تبعية الشركة للقطاع الأهلي أو الحكومي تسبب في عدم إقرار دعم العمالة الوطنية لموظفي الشركة وضياع حقوقهم.

ونوه الهاجري أيضا أنه تم العبث بحقوق الطيارين وإهدار مكتسباتهم والتلاعب بمخصصاتهم، بشأن بدل إنتاجية الرحلات والعمل الإضافي لطياري الخطوط الجوية الكويتية.

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