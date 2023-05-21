“الآلية الثلاثية”: ندعم إعلانَ جدة لوقف إطلاق النار المؤقَّت في السودان

تواصل – واس:

أكدت “الآلية الثلاثية” الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، اليوم الأحد، أنها على أهبة الاستعداد لدعم التنفيذ الفعَّال لوقف إطلاق النار الذي وُقِّعَ أمس فى مدينة جدة.

دعم وقف إطلاق النار

وذكرت في بيان مشترك اليوم، أن احترام وقف إطلاق النار أمر حاسم لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، مثمنين الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء القتال في السودان، كما دعت المجتمع الدولي بأسره والجهات الفاعلة الإنسانية إلى توحيد جهودها بشكل عاجل؛ لدعم الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الحرجة.

وفي وقت سابق، وصف المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان المهندس خالد عمر يوسف، اتفاق جدة لوقف إطلاق قصير الأمد والترتيبات الإنسانية خطوة مهمة لإيقاف الحرب.

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تخفيف معاناة المدنيين

وأعرب في تصريح له، على ضرورة أن يتم الالتزام من القوات المسلحة والدعم السريع بنصوص الاتفاق بما يخفف المعاناة عن الناس، وأن تتوفر الإرادة اللازمة لتطويره لوقف دائم لإطلاق النار.

وتقدم بالشكر والتقدير للمملكة والولايات المتحدة الأمريكية على وقوفهم بجانب السودان في هذه المحنة وتسخيرهم للجهود من أجل الوصول لهذا الاتفاق.

وثمن في الوقت ذاته الجهود الإقليمية والدولية التي ساعدت في تحقيق هذه الخطوة وفي حشد الدعم الإنساني لمعالجة الأوضاع التي خلفتها الحرب”.

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