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تصل لـ70 عاماً.. الاستئناف تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمي “صكوك الباحة”

تصل لـ70 عاماً.. الاستئناف تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمي “صكوك الباحة”

تصل لـ70 عاماً.. الاستئناف تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمي “صكوك الباحة”
١٠:٢٠:١٢ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عدلية، أن محكمة الاستئناف في الرياض، فتحت باب محاكمة متهمي صكوك الباحة (المشبوهة).

وأصدرت محكمة الاستئناف، أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 70 عاماً، على قاضٍ، وكاتب عدل سابقَين، وكُتاب ضبط، وتجار عقار، ومواطنين، ورفعت الأحكام القضائية إلى المحكمة العليا لإكسابها القطعية، وفقا لـ”عكاظ”.

قضية الصكوك

يشار إلى أن قضية الصكوك المشبوهة في الباحة بدأت عام 2011، واتهم فيها عدد من الشخصيات الاعتبارية في الباحة، بينهم قاض وكاتب عدل سابقان، ورجال أعمال، وكتاب ضبط.

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وتفصيلا، باشرت لجنة عليا التحقيق معهم لمدة شهرين وأدانتهم باستخراج صكوك دون ضبوط، واستخدام هويات مواطنين في بيع وشراء وإثبات حجج استحكام دون علمهم.

واستمعت اللجنة، لأقوال المتهمين وأكثر من 40 شاهدا، وأودعت 12 متهما السجن لأكثر من عام، إثر المصادقة على أقوالهم في المحكمة الجزائية في الباحة.

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الكلمات الدلالية:
الرياض العدل محكمة الاستئناف وزارة العدل

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