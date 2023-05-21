لتعزيز قدراتهم.. 100 عضو من النيابة العامة يشاركون في الأمن السيبراني

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أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النيابة العامة برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني”.

هدف البرنامج

1- تعزيز المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني لأعضاء النيابة العامة.

2- دعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تعزيز حماية الفضاء السيبراني في المملكة.

الشيخ سعود بن عبد الله المعجب

جاء ذلك بحضور النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبد الله المعجب ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد.

مجالات الأمن السيبراني

يستهدف البرنامج الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، أكثر من 100 مشارك من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة.

ويسلط الضوء على احتياجات وأولويات جهات التحقيق في مجالات الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق الرقمي، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة الرقمية، وجمعها، وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.

مبادرات برنامج “سايبرك”

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن مبادرات برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني، ويعد امتداداً للعمل المشترك بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والنيابة العامة، ويتضمن تقديم ٥ دورات تدريبية تخصصية على مدى ٤ أسابيع.

ويتيح للمشاركين فيه مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.

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