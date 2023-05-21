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أمطار غزيرة وبرد كثيف على الباحة وعسير
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أمطار غزيرة وبرد كثيف على الباحة وعسير

أمطار غزيرة وبرد كثيف على الباحة وعسير

أمطار غزيرة وبرد كثيف على الباحة وعسير
١٠:٠٠:٠٠ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

شهدت منطقة الباحة – اليوم الأحد – هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البَرَد؛ شملت مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها, سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب،وارتوت الأرض.. جعلها الله سقيا خير وبركة،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

أمطار غزيرة على الباحة

بدورها،نبَّهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام.

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أمطار وبرد في عسير

وفي عسير تواصلت اليوم، هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبَرَد على أجزاء واسعة من منطقة عسير.
وشهدت مدينة أبها وضواحيها ومركز السودة وعقبة ضلع (جنوب أبها)، ومحافظات رجال المع، وسراة عبيدة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وأحد رفيدة، وطريب، هطول أمطار تراوحت بين العزيرة والمتوسطة.

كما شملت الأمطار مراكز الشعف، وبللحمر، وبللسمر، وثلوث المنظر، ويعرى، والبشاير، وشني، والجوة، ومربة، ووادي بن هشبل،وتندحة.

وتميزت أمطار هذا العام بكثافة “البَرَد” المتساقط الذي غطَّى المزارع والطرقات وأعالي الجبال في معظم محافظات ومراكز منطقة عسير،وخاصة مركز “بلَحمر، وبلَسمر” ــ 70 كيلومترًا شمال مدينة أبها ـ حيث كست الكتل الثلجية الأرض لليوم الثاني على التوالي برداء أبيض نشر البهجة في نفوس الأهالي الزائرين، الذين توزعوا على جنبات الطرق وفي المواقع المطلة على الأراضي الزراعية مستمتعين بهذه المناظر الخلابة، إذْ حرص معظمهم على توثيقها بالتصوير المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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أمطار الباحة البرد عسير

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