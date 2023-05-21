الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. موقف المؤجِّر من استحقاق دعم حساب المواطن وحصول المطلقة على منحة أرض
“الآلية الثلاثية”: ندعم إعلانَ جدة لوقف إطلاق النار المؤقَّت في السودان
لتعزيز قدراتهم.. 100 عضو من النيابة العامة يشاركون في الأمن السيبراني
تصل لـ70 عاماً.. الاستئناف تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمي “صكوك الباحة”
“كان ينوي قتل العائلة كلها لكن السلاح تعطل”.. اعترافات قاتل والده في الكويت
أمطار غزيرة وبرد كثيف على الباحة وعسير

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“كان ينوي قتل العائلة كلها لكن السلاح تعطل”.. اعترافات قاتل والده في الكويت

“كان ينوي قتل العائلة كلها لكن السلاح تعطل”.. اعترافات قاتل والده في الكويت

“كان ينوي قتل العائلة كلها لكن السلاح تعطل”.. اعترافات قاتل والده في الكويت
١٠:١٢:٤٤ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام كويتية، اعترافات قاتل والده في منطقة الفردوس، بعد إلقاء القبض عليه، حيث كان أطلق عليه النار من سلاح رشاش ولاذ بالفرار.

وحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية، قال المتهم :” أردت قتل كل أفراد عائلتي إلا أن السلاح توقف”.

متعاطي مواد مخدرة

وأضافت الجريدة، أن المتهم اعترف أمام رجال المباحث بأنه متعاط لمادة الشبو المخدرة وعندما استفاق من النوم يوم  الجريمة طلب من شقيقته إعداد الإفطار له لكنه لم يعجبه فقام بالاعتداء عليها بالضرب وتسبب في إصابة قطعية برأسها.

كان ينوي قتل العائلة

وحسب اعترافات المتهم في التحقيقات، فإن والده تدخل لتخليص شقيقته من بين يديه مما دفعه إلى الاشتباك معه، وأحدث به إصابة شديدة برأسه بعد ضربه بمطفأة السجائر.

كما توجه إلى جاخور في منطقة كبد وأحضر سلاحه الناري وهو رشاش كلاشنيكوف وزوده بـ90 طلقة وكان ينوي القضاء على جميع أفراد أسرته، وفكر بالبدء بشقيقته إلا أنه عندما وصل للمنزل تصدى له والده فعاجله بطلقة قاتلة أصابته بالصدر.

تفاصيل الجريمة

كشفت وسائل إعلام كويتية أمس السبت، أن منطقة الفردوس شهدت جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أب على يد ابنه، الذي باغته بطلقتين ناريتين من سلاح رشاش في جسده ، ما تسبب في إنهاء حياته على الفور داخل منزل الأسرة.

التحريات الأولية

وقال مصدر أمني- حسب صحيفة الراى الكويتية- : “إن التحريات الآولية لرجال المباحث دلت على وجود خلاف عائلي حاد بينهما، مشيراً إلى أن القاتل تمكن من الهرب من المنزل عقب ارتكاب جريمته”.

تعميم البيانات

وأضاف المصدر أنه جرى تعميم بيانات المتهم على المنافذ منعاً لهروبه خارج البلاد، وعلى جميع النقاط الأمنية تمهيدا لضبطه والقبض عليه في أقرب وقت.

وأوضح المصدر أيضا أن المتهم من فئه غير محددي الجنسية وعدل وضعه قبل فتره إلى الجنسية اليمنية، لافتا إلى أن رجال الأدلة الجنائية رفعوا الجثه ونقلوها الى الطب الشرعي.

اقرأ أيضا

إشهار 4 فلبينيات إسلامهن بالكويت

الكلمات الدلالية:
اخبار الكويت الداخلية الكويتية الكويت جرائم وحوادث قاتل والده

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر مطلعة: تورط مواطن مقيم بأمريكا في تحريض «خلية العوامية»

مصادر مطلعة: تورط مواطن مقيم بأمريكا في تحريض «خلية العوامية»

٠٢:١١ م، الجمعة، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٥
«قطايف وبقلاوة» فاسدة تغلقان محل حلويات شهيراً بجدة

«قطايف وبقلاوة» فاسدة تغلقان محل حلويات شهيراً بجدة

٠٤:٠٧ م، الأربعاء، ٢٩ يونيو ٢٠١٦
«الأرصاد»: توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على الشرقية والرياض

«الأرصاد»: توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على الشرقية والرياض

١٠:٤٤ ص، الأربعاء، ٣١ مايو ٢٠١٧
لصّ يهاجم مسن داخل مصعد ويستولي على أمواله في أمريكا (فيديو)

لصّ يهاجم مسن داخل مصعد ويستولي على أمواله في أمريكا (فيديو)

١٢:٤٧ م، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *