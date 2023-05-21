“كان ينوي قتل العائلة كلها لكن السلاح تعطل”.. اعترافات قاتل والده في الكويت

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام كويتية، اعترافات قاتل والده في منطقة الفردوس، بعد إلقاء القبض عليه، حيث كان أطلق عليه النار من سلاح رشاش ولاذ بالفرار.

وحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية، قال المتهم :” أردت قتل كل أفراد عائلتي إلا أن السلاح توقف”.

متعاطي مواد مخدرة

وأضافت الجريدة، أن المتهم اعترف أمام رجال المباحث بأنه متعاط لمادة الشبو المخدرة وعندما استفاق من النوم يوم الجريمة طلب من شقيقته إعداد الإفطار له لكنه لم يعجبه فقام بالاعتداء عليها بالضرب وتسبب في إصابة قطعية برأسها.

كان ينوي قتل العائلة

وحسب اعترافات المتهم في التحقيقات، فإن والده تدخل لتخليص شقيقته من بين يديه مما دفعه إلى الاشتباك معه، وأحدث به إصابة شديدة برأسه بعد ضربه بمطفأة السجائر.

كما توجه إلى جاخور في منطقة كبد وأحضر سلاحه الناري وهو رشاش كلاشنيكوف وزوده بـ90 طلقة وكان ينوي القضاء على جميع أفراد أسرته، وفكر بالبدء بشقيقته إلا أنه عندما وصل للمنزل تصدى له والده فعاجله بطلقة قاتلة أصابته بالصدر.

تفاصيل الجريمة

كشفت وسائل إعلام كويتية أمس السبت، أن منطقة الفردوس شهدت جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أب على يد ابنه، الذي باغته بطلقتين ناريتين من سلاح رشاش في جسده ، ما تسبب في إنهاء حياته على الفور داخل منزل الأسرة.

التحريات الأولية

وقال مصدر أمني- حسب صحيفة الراى الكويتية- : “إن التحريات الآولية لرجال المباحث دلت على وجود خلاف عائلي حاد بينهما، مشيراً إلى أن القاتل تمكن من الهرب من المنزل عقب ارتكاب جريمته”.

تعميم البيانات

وأضاف المصدر أنه جرى تعميم بيانات المتهم على المنافذ منعاً لهروبه خارج البلاد، وعلى جميع النقاط الأمنية تمهيدا لضبطه والقبض عليه في أقرب وقت.

وأوضح المصدر أيضا أن المتهم من فئه غير محددي الجنسية وعدل وضعه قبل فتره إلى الجنسية اليمنية، لافتا إلى أن رجال الأدلة الجنائية رفعوا الجثه ونقلوها الى الطب الشرعي.

اقرأ أيضا

إشهار 4 فلبينيات إسلامهن بالكويت