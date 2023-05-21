شاهد.. كيف أخرج فريق إنقاذ مركبة عالقة في القصيم

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أظهر مقطع فيديو، إنقاذ مركبة عالقة في بريدة بمنطقة القصيم، بواسطة عناصر فريق إنجاد البحث والإنقاذ، وتضافر جهود الفريق.

حضور سريع

وحضرت إلى الموقع، سيارات عناصر البحث والإنقاذ، وباشرت إخراج المركبة العالقة، من خلال ربطها بالحبال، وتمكنوا من إخراجها من الرمال.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع الفيديو المتداول، مشيدين بجهود عناصر الفريق في مختلف مناطق المملكة ومدنها.

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فريق إنجاد للبحث والإنقاذ

في وقت سابق، أعلن فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ عن العثور على مفقود رويغب بالرياض “متوفى”. بعد تحرك عدد من أعضاء الفريق في محاولة لإنقاذه.

وقال الفريق عبر حسابه على “تويتر”: عُثِر على ‎مفقود رويغب -متوفى- من قِبل فارس ‎فريق إنجاد: محمد جميل العبدالله ومتطوعين من خارج الفريق.

وأضاف: نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يتقبله مع الشهداء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كل الشكر للأعضاء المشاركين، كتب الله أجرهم وجزاهم خير الجزاء.