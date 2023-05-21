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استشاري: بيع إبر التنحيف بدون ترخيص جريمة (فيديو)
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استشاري: بيع إبر التنحيف بدون ترخيص جريمة (فيديو)

استشاري: بيع إبر التنحيف بدون ترخيص جريمة (فيديو)

استشاري: بيع إبر التنحيف بدون ترخيص جريمة (فيديو)
٠٩:٥١:٣٠ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د. رائد الدهش أخصائي الغدد الصماء والسكري، أن بيع إبر التنحيف بدون ترخيص جريمة.

تخزين الدواء والتلاعب بالأسعار

وقال الدهش لبرنامج يا هلا على قناة “روتانا خليجية”، من يروج الدواء بدون تصريح فهذه جريمة ويجب أن يحاسب، ومن يقوم بتخزين الدواء يجب أن يحاسب أيضا لأنه يتلاعب بالأسعار”.

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الحاجة الماسة للدواء

وأضاف أنا أتعجب من هؤلاء الذين يقومون بتخزين الدواء لرفع الأسعار، هذا دواء وليس ملابس أو طعام، وهناك من يكونون في أمس الحاجة للدواء”.

وتابع د. رائد الدهش، هناك من هؤلاء من يقوم بتخزين الدواء للتلاعب بالأسعار، فيبيع الدواء المسعر بـ 300 ريال بأكثر من 800 ريال.

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الكلمات الدلالية:
أسعار الدواء إبر التنحيف الدواء

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