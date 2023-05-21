9 آلاف من طلاب وطالبات التعليم العام يُشاركون بأول تجربة علمية لهم في بيئة “انعدام الجاذبية”

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عبر تجارب لحظيّة مع رائدي الفضاء من المملك، على متن محطة الفضاء الدولية، يشارك 9 آلاف من طلاب وطالبات التعليم العام بأول تجربة علمية لهم في بيئة “انعدام الجاذبية”.

برنامج بيئة الجاذبية الصغرى

وأعلنت وزارة التعليم أن البرنامج يجرى خلال الفترة من 25 إلى 29 من مايو الجاري، موضحة أن برنامج بيئة الجاذبية الصغرى هو برنامج تعليمي وتدريببي يهدف لإجراء الطلبة تجارب علمية بمقرات المراكز والأندية العلمية المدرسية.

ويتم ذلك مع ربطها بمحطة الفضاء الدولية التي ستقام فيها التجارب بشكل متزامن من خلال رواد فضاء سعوديين.

800 معلم ومعلمة

ويستهدف البرنامج طلبة التعليم العام من 9 إلى 18 سنة

بمشاركة أكثر من 9052 طالباً وطالبة، وتنفذ البرنامج إدارات + 800 معلم ومعلمة التعليم من خلال + 127 مدرباً مركزياً.

أهداف البرنامج

تمكين الطلبة من القيام بالتجارب العلمية المتعلقة بالقضاء

تعزيز توجهات الطلبة التعليمية المستقبلية نحو علوم الفضاء

تدريب الطلبة على التفكير النقدي

توفير بيئة داعمة للبحث والابتكار

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