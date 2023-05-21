هربوا الكوكايين في ملابس طفل.. ضربة موجعة لشبكة مهربين في دولة عربية

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تمكنت القوات الأمنية في الجزائر من الإطاحة بشبكة دولية تقوم بتهريب المخدرات عبر البلاد.

كوكايين في ملابس طفل:

وبحسب ما ذكره موقع النهار الجزائري عن تفاصيل العملية، فإن كمية الكوكايين المحجوزة كانت مخبأة داخل لباس طفل يبلغ من العمر 15 عاما.

وكشفت التحقيقات أن مخدرات الكوكايين تم جلبها عبر التهريب من المغرب، حيث قادت إلى تحديد هويتي مشتبه بهما أحدهما تم القبض عليه والآخر استدعي للتحقيق.

وكانت شرطة سيدي بلعباس قد فككت شبكة دولية للمتاجرة في المخدرات الصلبة، حيث أسفرت العملية عن حجز كيلوجرام من الكوكايين و300 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

كوكايين بجدة:

وفي وقت سابق نشرت وزارة الداخلية على حسابها في تويتر مقطع فيديو يوثق عملية مداهمة لتجار السموم في جدة.

وبحسب الفيديو فقد تم إحباط ترويج أكثر من 55 كيلو جرامًا من مادة الكوكايين المخدر.

ويظهر الفيديو يقظة رجال الداخلية ومباغتهم لتجار السموم، من خلال المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة.

وقد تم إحباط أكثر من 55 كيلو من الكوكايين المخدر مخبأة في عدة منازل، حيث تم القبض على مروجيها وهم 11 شخصا في جدة.

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