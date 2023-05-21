مقتل طاقمها.. تحطم طائرة بأفغانستان بعد اصطدامها بعمود كهرباء

تواصل- فريق التحرير:

لقي قُتل طياران مصرعهما، اليوم الأحد عندما تحطمت مروحيتهما العسكرية الأميركية الصنع في شمال أفغانستان.

تحطم طائرة في أفغانستان:

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، على حسابها في تويتر أنه قرابة التاسعة صباحا، اصطدمت مروحّية من طراز إم دي-530 تابعة للقوات الجوية للبلاد كانت تقوم برحلة من مطار مزار شريف باتجاه سامانغان بعمود كهرباء

يذكر أنه في سبتمبر الماضي تحطّمت مروحية “بلاك هوك” خلال تدريبات لحركة طالبان في كابول ما أدى إلى مقتل طيارَيها وأحد أفراد الطاقم.

وكان الجيش الأمريكي قد ترك خلال انسحابه من أفغانستان وسط أجواء من الفوضى في العام 2012، معدات طيران وأسلحة وآليات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بعدما جعلها غير صالحة للاستخدام.

ونقلت القوات الحكومية السابقة بعض المروحيات أيضا إلى دول في آسيا الوسطى قبل أن تستولي حركة طالبان على السلطة في كل أرجاء البلاد.

ونجحت حركة طالبان في إصلاح بعض الطائرات ومن بينها مروحيات.

تحطم مقاتلة أمريكية:

وقبل أسابيع تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 جنوبي العاصمة سول في كوريا الجنوبية.

ووقع الحادث خلال مهمة تدريبية، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات.

ونقلت وسائل إعلام عن سلاح الجو الأمريكي في بيان له ، أن الطيار خرج بسلام قبل تحطم المقاتلة.

وتم نقله إلى أقرب مستشفى، لافتا إلى أن التحقيق جار للوقوف على ملابسات الحادث.

اقرأ أيضا

بالفيديو.. لحظة سقوط طائرة عسكرية إسبانية على عمارة سكنية