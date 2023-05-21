“الكسَّار”: المملكة تحرص على الأسرة واستقرارها وتعتبرها المكون الأساسي للمجتمع

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شارك الدكتور محمد بن هلال الكسَّار، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود وأمين المال والمدير التنفيذي لها، في منتدى الأسرة العربية بعنوان “استدامة دور الأسرة في تنمية المجتمع”.

وعقد المنتدى بمقر جامعة الدول العربية وتحت رعايتها بتنظيم من الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بالتعاون مع الاتحاد العام للخبراء العرب خلال الفترة من 15 إلى 16 مايو 2023 بمدينة القاهرة.

الأسرة وتحقيق التنمية المستدامة

ونوه الكسار على أهمية دور الأسرة في تحقيق التنمية المستدامة حيث أشار بأن النظام الأساسي للحكم في المملكة تضمن أن الدولة تحرص على الأسرة واستقرارها وتعتبرها المكون الأساسي للمجتمع.

كما أن رؤية المملكة 2030 أولت اهتمام كبير بالأسرة من خلال حرص القيادة أعزها الله على رفع كفاءة الأنظمة وتحسين جميع مجالات العيش من تعليم وصحة وخدمات وغيرها واطلاق العديد من البرامج والمشاريع التي تستفيد منها الأسر السعودية لتحسين جودة الحياة.

نظام الأحوال الشخصية

وقد أقر مجلس الوزراء مؤخراً نظام الأحوال الشخصية وتعديل نظام الحماية من الإيذاء وتعديل نظام حماية الطفل وقد استمدتها من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وتصب في مصلحة الأسرة لتنظيم والحفاظ على استقرار كيان الأسرة وحماية حقوق الإنسان.

ويسهم ذلك في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحفظ الحقوق وتعزيز دور الاسرة للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة

وقدم الكسَّار شكره إلى للأمين العام لجامعه الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط لجهوده الملموسة لتعزيز العمل العربي المشترك والتأكيد على التضامن العربي وتعاون مؤسسات الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما ثمن جهود القائمين على المنتدى الدكتور أشرف عبد العزيز الامين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ورئيس اتحاد الخبراء العرب الاٍستاذ أحمد الجروان والدكتورة امال إبراهيم رئيس مجلس الأسرة العربية لجهودهم لخروج المنتدى الذي يركز على قضايا تهم الجميع وهي الأسرة العربية نواة وأساس مجتمعاتنا.

محاور المنتدى:

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– دور الأسرة في استدامة التنمية الاقتصادية والثقافية للمجتمع.

– دور الأسرة في ترسيخ قيم التسامح في المجتمعات وإرساء ثقافة السلام.

– دور التشريعات الوطنية في معالجة القضايا الأسرية.

– دور المنظمات الدولية في تعزيز دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

– المرجعية الدينية لدور الأسرة في تنمية المجتمع.

– أثر وسائل الاتصال الحديثة والإعلام التقليدي والإلكتروني في العلاقات الأسرية.

– آثار التحول في تشكيل الأسرة (ارتفاع سن الزواج، أنواع الزواج، الزواج العرفي، الأمهات المنفردات).

– مقترحات لبرامج ومشاريع وخطط عملية لبناء مناهج النهوض بالأسرة.

والجدير بالذكر بأن الدكتور محمد بن هلال الكسَّار، هو عضو بمجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود، وأمين المال والمدير التنفيذي لها، وعضو جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين، كما أنه عضو في الجمعية السعودية للإعلام والاتصال بجامعة الملك سعود، وهو عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.

ويمتلك الكسار خبرة عملية تقارب 24 عامًا في القطاع (العام – الخاص – غير الربحي) بأعمال القيادة التنفيذية والاستشارات الإدارية. ويحمل الكسار درجة الدكتوراه في العلوم الإدارية والأمنية.

وشارك بالعديد من الملتقيات العلمية والعملية (معارض -ندوات – مؤتمرات) محليًا ودوليًا. وصدر له كتابان أحدهما عن الإدارة الإلكترونية، والآخر في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والأمن المائي.

هذا ويعتبر الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة منظمة عربية تطوعية غير حكومية وغير ربحية، وعضو بالمكتب التنفيذي الدائم لملتقى الاتحادات العربية النوعية التابعة لجامعة الدول العربية، وتتخذ من جمهورية مصر العربية مقرًا دائمًا بموجب اتفاقية مقر مع وزارة الخارجية المصرية،

ويهدف الاتحاد إلى رفع مستوى الوعي بشأن التنمية المستدامة وحماية البيئة في الوطن العربي من خلال تبادل الخبرات العملية والعلمية، وينظم الاتحاد بشكل شبه سنوي مؤتمرًا علميًا دوليًا، إضافة للعديد من الأنشطة التي تقام على مدار السنة بمختلف الوطن العربي.

ويشارك بعضويته العديد من المهتمين من مختلف أقطار الوطن العربي بصفاتهم الشخصية حيث تأسس الاتحاد بعام 2009 وكان الكسَّار من المؤسسين وما زال عضو بمجلس إدارته ونائب لرئيسه وشارك بأغلب فعاليته على مدى الأعوام الماضية.

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