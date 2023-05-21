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توضيح مهم من منصة قوى بشأن بلاغات التغيب للموظفين

توضيح مهم من منصة قوى بشأن بلاغات التغيب للموظفين

توضيح مهم من منصة قوى بشأن بلاغات التغيب للموظفين
١٢:٠٠:٥٤ ص، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة قوى – الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة – ضوابط بلاغات تغيب الموظفين عن العمل.

بلاغات التغيب عن العمل

جاء ذلك في رد عبر حساب منصة قوى في “تويتر”، على شكوى مغرد قال إنه تعرض لبلاغ تغيب عن العمل كيدي.

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وأضاف الموظف في شكواه “طلبت منكم مهلة قصيره لكي أتمكن من نقل كفالتي أو الخروج النهائي، أخبروني ماهي الجهه التي أذهب اليها لرفع الظلم عني؟”.

الفترة الممنوحة للموظف

وأجابت منصة قوى بقولها “عميلنا العزيز، نفيدكم بأنه في حال تجاوز فترة 60 يوم الممنوحة للموظف من وصول الرسالة ولم يتم النقل أو الخروج النهائي سيتم تحول حالة الموظف إلى متغيب ولا يمكن إلغاء الطلب أو التمديد .
شكراً لتواصلكم مع قوى”.

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