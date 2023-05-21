أهم 10.. موقف المؤجِّر من استحقاق دعم حساب المواطن وحصول المطلقة على منحة أرض

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

“الصحة”: بدء برنامج فحص اللياقة للطلاب المستجدين

أعلنت وزارة الصحة بدء برنامج فحص اللياقة الطبية للطلبة المستجدين قبل دخولهم المدرسة.. المزيد هنا

أمطار غزيرة وسيول وبرد على الدرب وبللحمر وتدفق الشلالات بتنومة

وثقت مقاطع فيديو متداولة، حالة من التقلبات الجوية على منطقة عسير، خلال الساعات القليلة الماضية.. المزيد هنا

تنويه مهم من وزارة الحج بشأن تأشيرة العمرة ومناسك الحج

نوهت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، إلى أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحجّ لهذا العام.. المزيد هنا

قائد مركبة يخاطر لعبور السيل.. وهذا ما حدث (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تهور قائد مركبة ومخاطرته بحياته من أجل عبور سيل عارم بأحد المناطق.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من “الزكاة والضريبة” بخصوص انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات

جدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها للمكلّفين إلى الاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”.. المزيد هنا

تنبيه مهم.. حقيقة حرمان المؤجِّر من استحقاق حساب المواطن

كشف حساب المواطن، حقيقة حرمان من يملك شقة مؤجرة باسمه من استحقاق حساب المواطن.. المزيد هنا

بشرى من التأمينات بشأن غرامات تأخير سداد الاشتراكات

زفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشرى بشأن غرامات تأخير سداد الاشتراكات.. المزيد هنا

خرج أثناء كورونا هل يحق له العودة للمملكة الآن؟.. “الجوازات” توضح

تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال مغرد قال إنه خرج من المملكة أثناء كورونا ويريد العودة حاليًا.. المزيد هنا

استعدادًا للموسم.. 21 ألف موظف و 18 منشأة صحية لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة

أكملت وزارة الصحة بالمدينة المنورة كافة استعداداتها بكامل طاقتها البشرية والفنية والتجهيزات الطبية لتقديم الخدمات الصحية لزوار المسجد النبوي.. المزيد هنا

أهم الشروط لحصول المطلقة على دعم سكني أو منحة أرض

كشف برنامج “سكني” عن أهم الشروط لحصول المرأة المطلقة على الدعم السكني أو منحة أرض.. المزيد هنا