زيلينسكي يرفض الاعتراف بسقوط باخموت.. وقائد “فاجنر”: المدينة تحت السيطرة

تواصل – فريق التحرير:

أنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سقوط مدينة باخموت، في يد قوات مجموعة فاجنر، التي تقاتل مع الجانب الروسي.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، إن جنودا أوكرانيين لا يزالون في باخموت وإن المدينة لم تقع تحت السيطرة الروسية بعد.

دمرت بالكامل

وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي بأن المدينة الواقعة في الشرق دمرت تماما، بعد أن تركز فيها القتال الضاري في الأشهر القليلة الماضية.

وتابع زيلينسكي: “إنها مأساة، لم يعد هناك شيء في ذلك المكان” مضيفا أن المدينة لم يبق فيها سوى “الكثير من القتلى الروس”.

دعم أمريكي متواصل

وفي اليوم الختامي من قمة مجموعة السبع التي استمرت ثلاثة أيام، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار تشمل مدفعية وعربات مدرعة.

وأبلغ زيلينسكي بأن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

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قائد فاجنر يصرح

وفي المقابل، أكد يفجيني بريحوزين على حسابه في تليجرام، اليوم الأحد، أن جندياً واحدا لم يبق في باخموت، في نفي قاطع لما أدلت به وزارة الدفاع الأوكرانية بسيطرتها على جزء ضئيل من المدينة، وتطويقها تكتيكياً.

وقال بريغوزين: لم يبق في باخموت أي جندي أوكراني لأننا لا نجد من يمكننا أخذه في الأسر، حسب “العربية”.

رد أوكراني

وتعارضت تصريحات قائد فاجنر مع ما أورده قائد عسكري أوكراني كبير أن قوات بلاده تسيطر على جزء “ضئيل من باخموت، لكنه موطئ قدم سيكون كافيا لدخول المدينة المدمرة عندما يتغير الوضع”، وفق تعبيره.

وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي في منشور على تليغرام إن قوات كييف تتقدم في ضواحي باخموت وتوشك على فرض “تطويق تكتيكي” للمدينة.