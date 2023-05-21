وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مساعد إداري. اختصاصي تسويق. محاسب. محصل. مدير خدمة العملاء. مطور مواقع الكترونية. كاتب إداري عام. كاتب مكتبة. كاتب اتصال. ممثل نجاح العملاء. مندوب مشتريات. اختصاصي تسويق. كاتب مواصفات فنية. بائع. مراقب كاميرات أمنية. والمزيد… اقرأ أيضا: قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول والتسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية