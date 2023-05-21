وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد.. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مساعد إداري.
- اختصاصي تسويق.
- محاسب.
- محصل.
- مدير خدمة العملاء.
- مطور مواقع الكترونية.
- كاتب إداري عام.
- كاتب مكتبة.
- كاتب اتصال.
- ممثل نجاح العملاء.
- مندوب مشتريات.
- اختصاصي تسويق.
- كاتب مواصفات فنية.
- بائع.
- مراقب كاميرات أمنية.
- والمزيد…
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عن البرنامج:
- برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.
- ويعد برنامج العمل عن بعد، بمثابة أول كيان رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.
طريقة التقديم:
أوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 21 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).