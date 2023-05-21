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ثوران بركاني يعلق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا بصقلية

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ثوران بركاني يعلق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا بصقلية

ثوران بركاني يعلق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا بصقلية

ثوران بركاني يعلق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا بصقلية
٠٨:٢٧:٣٩ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

علقت سلطات مطار كاتانيا الايطالي، اليوم الأحد، الرحلات الجوية في المدينة الواقعة شرقي صقلية، بعد ثوران بركاني في جبل إتنا القريب، مما أدى إلى تساقط الرماد البركاني على مدارج‭‭ ‬‬المطار.

بيان المطار

وأفاد بيان صادر عن سلطات المطار أن التعليق يشمل الرحلات الجوية المتجهة إلى مدينة كاتانيا والمغادرة منها لحين ضمان أن تكون الأوضاع آمنة، ويبلغ ارتفاع الجبل البركاني 3330 مترًا ، وكان آخر ثوران كبير له في 1992م، حسب “واس”.

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قذف حممًا بارتفاع 2500 متر.. ثوران بركان في هذه الدولة

وفي وقت سابق، ثار بركان رينكون ديلا فييخا، الواقع في مقاطعة غواناكاستي، في كوستاريكا، ويبلغ ارتفاعه 1895 مترا قذف حمما بلغ ارتفاعها حوالي 2500 متر مما أدى إلى سقوط مواد ساخنة خارج فوهة البركان.

خطورة من الدرجة الثانية

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإ خطورة البركان حاليًا من الدرجة الثانية على مقياس من أربع درجات، مما يعني نشاطًا زلزاليًا كبيرًا وانفجارات صغيرة مع انبعاث كبير للغازات الحمضية، بحسب مرصد البراكين والزلازل في كوستاريكا.

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إيطاليا بركان إتنا تعليق رحلات جوية ثوران بركان صقلية

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