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عند ظهور الرؤوس السوداء على الأنف.. تخلص منها بهذه الطرق؟
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عند ظهور الرؤوس السوداء على الأنف.. تخلص منها بهذه الطرق؟

عند ظهور الرؤوس السوداء على الأنف.. تخلص منها بهذه الطرق؟

عند ظهور الرؤوس السوداء على الأنف.. تخلص منها بهذه الطرق؟
٠٨:٢٦:٣٧ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توجد بعض العوامل المسؤولة عن ظهور الرؤوس السوداء على الأنف، والتي تسبب في أرق لدى الكثيرين ومن ضمن هذه العوامل:

-التغيرات الهرمونية أثناء الحيض أو أخذ حبوب منع الحمل.

– الإنتاج المفرط من الدهن من قبل الخلايا الدهنية الموجودة في البشرة.

– تراكم البكتيريا المسببة لحب الشباب (Acne) على وجهك.

– أيضا تراكم خلايا الجلد الميتة والتي تتسبب في تهيج بصيلات الشعر.

ولإزالة هذه الرؤوس السوداء هناك العديد من الطرق والوصفات المنزلية التي يمكن اتباعها وتطبيقها على الأنف منها:

1-استخدام حمام بخار الماء الساخن: يساعد بخار الماء الساخن على فتح مسام الوجه وبالتالي سوف يسهل عليك إزالة الرؤوس السوداء.

2- استخدام بياض البيض للأنف: رائحة بياض البيض النيئ على بشرتك غير جيدة، إلا أنه غني بالمواد المفيدة لبشرتك وأقل تجفيف لبشرتك من العلاجات الأخرى.
3- مقشر السكر: يتم فرك الأنف باستخدام السكر ويمكنك إضافة زيت الجوجوبا الذي يزيد الدهون الطبيعية التي يفرزها الجلد لمنع جفاف البشرة أو يمكنك استخدام زيت اللوز الحلو وزيت بذور العنب.
4- مقشر الشوفان: أيضا يساعد مزيج من دقيق الشوفان والليمون واللبن بشكل جيد الحفاظ على بشرتك وإزالة الرؤوس السوداء من الأنف.

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الكلمات الدلالية:
الأنف الرؤوس السوداء صحة وطب منوعات

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