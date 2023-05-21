عند ظهور الرؤوس السوداء على الأنف.. تخلص منها بهذه الطرق؟

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توجد بعض العوامل المسؤولة عن ظهور الرؤوس السوداء على الأنف، والتي تسبب في أرق لدى الكثيرين ومن ضمن هذه العوامل:

-التغيرات الهرمونية أثناء الحيض أو أخذ حبوب منع الحمل.

– الإنتاج المفرط من الدهن من قبل الخلايا الدهنية الموجودة في البشرة.

– تراكم البكتيريا المسببة لحب الشباب (Acne) على وجهك.

– أيضا تراكم خلايا الجلد الميتة والتي تتسبب في تهيج بصيلات الشعر.

ولإزالة هذه الرؤوس السوداء هناك العديد من الطرق والوصفات المنزلية التي يمكن اتباعها وتطبيقها على الأنف منها:

1-استخدام حمام بخار الماء الساخن: يساعد بخار الماء الساخن على فتح مسام الوجه وبالتالي سوف يسهل عليك إزالة الرؤوس السوداء.

2- استخدام بياض البيض للأنف: رائحة بياض البيض النيئ على بشرتك غير جيدة، إلا أنه غني بالمواد المفيدة لبشرتك وأقل تجفيف لبشرتك من العلاجات الأخرى.

3- مقشر السكر: يتم فرك الأنف باستخدام السكر ويمكنك إضافة زيت الجوجوبا الذي يزيد الدهون الطبيعية التي يفرزها الجلد لمنع جفاف البشرة أو يمكنك استخدام زيت اللوز الحلو وزيت بذور العنب.

4- مقشر الشوفان: أيضا يساعد مزيج من دقيق الشوفان والليمون واللبن بشكل جيد الحفاظ على بشرتك وإزالة الرؤوس السوداء من الأنف.

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