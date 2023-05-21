جامعة أم القرى تفتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى لعام 1445هـ

تواصل – واس:

فتحت جامعة أم القرى اليوم إلكترونيا عبر بوابة القبول الموحد , باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إلى جامعة أم القرى لعام 1445 هـ في درجة البكالوريوس للطلبة السعوديين وأبناء المواطنات وأمهات المواطنين.

شروط التحويل

ويجرى ذلك وفقا لعدد من الضوابط والشروط التي تتضمن:

– أن تكون الجامعة أو الكلية المحول منها معترفا بها في وزارة التعليم، أو من مؤسسة تعليمية مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة إذا كانت خارج المملكة

– ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية

– لا يتم تحويل الطالب من خارج الجامعة، إلا بعد اجتيازه للاختبارات والمقابلات التي تشترطها بعض التخصصات والتي تم إقرارها واعتمادها من مجلس الجامعة

– أن يكون التخصص المحول إليه الطالب امتدادا لتخصصه في الجامعة المحول منها

– أن يكون الطالب قد أنهى دراسة فصل دراسي واحد على الأقل، ولا يشمل ذلك فصول التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة.

الانتظام في الدراسة

كما تتضمن الشروط:

– أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة بجامعته عند تقديم الطلب، ويدخل في ذلك الطالب المعتذر والمؤجل.

– ألا يكون قد مضى على دراسته في الجامعة المحول منها أكثر من عامين دراسيين.

– أن يدرس الطالب المحول ما لا يقل عن (60%) من المقررات في جامعة أم القرى.

– يتقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل بطلب معادلة المقررات الدراسية خلال فصل دراسي واحد من قبول تحويله بالجامعة.

– أن يحقق الطالب عند تقديم طلب التحويل النسبة الموزونة للقبول في البرنامج المحول إليه، وفق معايير القبول للطلبة المستجدين لنفس السنة الدراسية، بالإضافة إلى أنه لا يسمح للطالب بتغيير تخصصه الذي قبل عليه.

المستندات المطلوبة

وأفادت الجامعة أن المستندات المطلوبة التي سيتم إرفاقها عند تقديم الطلب الذي سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 / 11 / 1444 هـ إلكترونياً في ملف بصيغة PDF تتمثل في:

– إحضار إفادة انتظام من الجامعة أو شهادة تعريف (مختومة)

– السجل الأكاديمي الرسمي (كشف الدرجات – مختوم)

– توصيف المقررات (مفردات المواد) وهو:

شرح تفصيلي لمحتوى المقررات المراد معادلتها

إحضار صورة من إثبات الهوية (بطاقة الهوية الوطنية – كرت عائلة)

صورة من الشهادة الثانوية بالإضافة إلى إحضار إفادة بالمكافآت المستلمة من الجامعة المحول منها.