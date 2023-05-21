هل يمكن تشغيل مكيف الهواء بعد توقف محرك السيارة عن العمل؟

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في فصل الصيف، أصبح مكيف من الأساسيات وليس الكماليات، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، بالتزامن مع حلول الصيف، وارتفاع درجة الحرارة لمستويات قياسية بعدة مناطق.

تشغيل مكيف السيارة

ولكن هل يمكن أن يعمل المكيف، في حال توقف محرك السيارة عن العمل، سؤال يطرحه الكثير من قائدي المركبات، لتأتي الإجابة من خبراء السيارات، حيث أكدواو مكيف السيارة لا يعمل عند توقف تشغيل المحرك.

ويؤكد الخبراء، أن مكيف الهواء يعتمد في الأساس، على حزام يرتبط بالمولد والمحرك مباشرة لتبريد داخلية السيارة، وعند توقف المحرك عن العمل سوف يعمل المكيف على تشغيل مروحة الهواء فقط بدون الحصول على الهواء البارد من المكيف.

وضع تدوير الهواء

ولكن في حال توقف المحرك، يمكن الحصول على القليل من الهواء البارد بعد إيقاف تشغيل المحرك من خلال تشغيل وضع تدوير الهواء بداخل السيارة، للحفاظ على سير الهواء البارد داخل السيارة.

ويؤكد الخبراء، أن محاولة تشغيل المكيف أو مرحة المكيف حال توقيف المحرك يؤثر على بطارية السيارة ويتسبب في تضررها.

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