الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
هل يمكن تشغيل مكيف الهواء بعد توقف محرك السيارة عن العمل؟
جامعة أم القرى تفتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى لعام 1445هـ
لأداء مناسك الحج.. وصول أولى طلائع ضيوف الرحمن لمكة المكرمة
بتكلفة تجاوزت 12 مليار ريال.. طاقة نظيفة لـ 750 ألف وحدة سكنية بالمملكة
شرطة منطقـة القصيـم تحبط ترويج مواد مخدرة بمدينة بريدة
بأبسط الطرق وأسهلها.. كيف تنظف شاشة هاتفك المحمول؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل يمكن تشغيل مكيف الهواء بعد توقف محرك السيارة عن العمل؟

هل يمكن تشغيل مكيف الهواء بعد توقف محرك السيارة عن العمل؟

هل يمكن تشغيل مكيف الهواء بعد توقف محرك السيارة عن العمل؟
٠٨:٢٣:٥١ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

في فصل الصيف، أصبح مكيف من الأساسيات وليس الكماليات، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، بالتزامن مع حلول الصيف، وارتفاع درجة الحرارة لمستويات قياسية بعدة مناطق.

تشغيل مكيف السيارة

ولكن هل يمكن أن يعمل المكيف، في حال توقف محرك السيارة عن العمل، سؤال يطرحه الكثير من قائدي المركبات، لتأتي الإجابة من خبراء السيارات، حيث أكدواو مكيف السيارة لا يعمل عند توقف تشغيل المحرك.

ويؤكد الخبراء، أن مكيف الهواء يعتمد في الأساس، على حزام يرتبط بالمولد والمحرك مباشرة لتبريد داخلية السيارة، وعند توقف المحرك عن العمل سوف يعمل المكيف على تشغيل مروحة الهواء فقط بدون الحصول على الهواء البارد من المكيف.

وضع تدوير الهواء

ولكن في حال توقف المحرك، يمكن الحصول على القليل من الهواء البارد بعد إيقاف تشغيل المحرك من خلال تشغيل وضع تدوير الهواء بداخل السيارة، للحفاظ على سير الهواء البارد داخل السيارة.

ويؤكد الخبراء، أن محاولة تشغيل المكيف أو مرحة المكيف حال توقيف المحرك يؤثر على بطارية السيارة ويتسبب في تضررها.

اقرأ أيضا:

10 مواصفات مميزة لسيارة “أوربان كروزر موديل 2023” (صور)

الكلمات الدلالية:
السيارة الصيف فصل الصيف مكيف السيارة

مواد ذات صلة

المزيد
الخُبَر.. ضبط مخالفين مارسوا الشواء وتدخين «الشيشة» بالحدائق العامة (صور)

الخُبَر.. ضبط مخالفين مارسوا الشواء وتدخين «الشيشة» بالحدائق العامة (صور)

١١:٢٠ م، السبت، ٢٥ فبراير ٢٠١٧
تقنية ثورية تحمي الرجال من أضرار جراحات البروستاتا

تقنية ثورية تحمي الرجال من أضرار جراحات البروستاتا

١٢:٤٧ م، الأحد، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
المعارضة الإيرانية: قاسم سليماني أصيب بجروح خطرة في رأسه

المعارضة الإيرانية: قاسم سليماني أصيب بجروح خطرة في رأسه

١١:٤٧ ص، الأحد، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥
الصحة تنسق مع جهات عالمية لمنع دخول “إيبولا” في الحج

الصحة تنسق مع جهات عالمية لمنع دخول “إيبولا” في الحج

٠٧:٥٤ ص، الثلاثاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *