شرطة منطقـة القصيـم تحبط ترويج مواد مخدرة بمدينة بريدة

تواصل – واس:

قبضـت شرطة منطقـة القصيـم علـى مواطنين بمدينة بريدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء، ومبالغ مالية.

وجرى إيقافهما واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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منطقة عسير

وفي وقت سابق، أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير جنوب المملكة، أنها ضبطت، اليوم الأحد، مواطنًا لتهريبه نبات القات المخدر.

وأوضحت أن الشحنة كانت مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

إحباط ترويج مادة الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية

فيما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بالمنطقة الشرقية.

وذلك لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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” لا تجرب ” للتوعية بأضرار المخدرات وخطورتها

يأتي هذا في وقت دشّن فيه أمير منطقة الجوف، مبادرة “لا تجرب”، بهدف توعية الشباب بأضرار المخدرات وخطورتها.

ونوّه بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على أمن الوطن وحماية شبابه من آفة المخدرات.

وأشاد بالمبادرة التوعوية إسهاماتها التي تأتي دعمًا للجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها.

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