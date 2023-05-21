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لأداء مناسك الحج.. وصول أولى طلائع ضيوف الرحمن لمكة المكرمة
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لأداء مناسك الحج.. وصول أولى طلائع ضيوف الرحمن لمكة المكرمة

لأداء مناسك الحج.. وصول أولى طلائع ضيوف الرحمن لمكة المكرمة

لأداء مناسك الحج.. وصول أولى طلائع ضيوف الرحمن لمكة المكرمة
٠٨:١٧:١١ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استقبلت مكة المكرمة اليوم أول طلائع الحجاج لموسم حج هذا العام 1444 ؛ بعد وصولهم لأرض المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

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وصول أولى طلائع الحجاج

وكان في استقبالهم لحظة وصولهم مركز التفويج في مدخل مكة المكرمة معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ومدير فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة المهندس ممدوح عراقي .

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استقبال ضيوف الرحمن

وشاركت شركة الزمازمة في استقبال الفوج الأول من حجاج بيت الله بهدايا نوعية وعبوات ماء زمزم بحضور رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الزمازمة المهندس خالد النمري وأعضاء اللجنة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله قزاز.
وقدمت شركة الزمازمة عبوات ماء زمزم لحظة وصولهم مكة المكرمة وهدايا نوعية ابتهاجاً وفرحا بقدومهم .

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أول طلائع ضيوف الرحمن الحج والعمرة ضيوف الرحمن مناسك الحج وزارة الحج

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