الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
مخالفة مرورية قد تطيح بوزيرة الداخلية البريطانية
هل يمكن تشغيل مكيف الهواء بعد توقف محرك السيارة عن العمل؟
جامعة أم القرى تفتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى لعام 1445هـ
لأداء مناسك الحج.. وصول أولى طلائع ضيوف الرحمن لمكة المكرمة
بتكلفة تجاوزت 12 مليار ريال.. طاقة نظيفة لـ 750 ألف وحدة سكنية بالمملكة
شرطة منطقـة القصيـم تحبط ترويج مواد مخدرة بمدينة بريدة

الرئيسية

 /

دولي

 /

مخالفة مرورية قد تطيح بوزيرة الداخلية البريطانية

مخالفة مرورية قد تطيح بوزيرة الداخلية البريطانية

مخالفة مرورية قد تطيح بوزيرة الداخلية البريطانية
٠٨:٢٥:٥٥ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

طالبت المعارضة العمالية في مجلس العموم البريطاني، بفتح تحقيق مع وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، بزعم أنها خالفت قواعد القانون الوزاري، ما قد يؤدي إلى مغادرتها الحكومة.

قيادة سريعة

ومن جانبه، رد متحدث باسم الوزيرة، في بيان، قائلا: “اعترفت برافرمان بأنها قادت السيارة بسرعة زائدة في الصيف الماضي وأسفت لذلك، واختارت أن تخسر ثلاث نقاط على رخصتها ودفعت الغرامة العام الماضي”.

اقرأ أيضا:

بريطانيا في الهاوية.. برنامج تلفزيوني يعرض النساء عرايا أمام الأطفال

مأزق صعب

وتواجه الوزيرة المتشددة بشأن الهجرة وقضايا الأمن الداخلي، مأزقا صعبا، إذ يشتبه في أنها حاولت الحصول على معاملة تفضيلية بعد القيادة بسرعة زائدة، بينما تطالب المعارضة، رئيس الوزراء ريشي سوناك، بفتح تحقيق، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وكشفت صحيفة “صنداي تايمز” أن الوزيرة التي غرمت لتجاوزها السرعة، طلبت من مستشارين تنظيم دورة خاصة لها في قواعد السير لتجنب متابعة الدورة ضمن مجموعة من عدة سائقي سيارات، بهدف تفادي خسارة نقاط على رخصة قيادتها.
الكلمات الدلالية:
رئيس وزراء بريطانيا سويلا برافرمان مجلس العموم البريطاني مخالفة مرورية وزيرة الداخلية الريطانية

مواد ذات صلة

المزيد
محكمة أمريكية تنظر دعوى لمسلمة حُرِمَت من التوظيف بسبب حجابها

محكمة أمريكية تنظر دعوى لمسلمة حُرِمَت من التوظيف بسبب حجابها

٠٢:١٣ م، الأربعاء، ٢٥ فبراير ٢٠١٥
زيارة مفاجئة تكشف الإساءة للمسلمين في مقرات احتجاز مهاجرين أمريكية

زيارة مفاجئة تكشف الإساءة للمسلمين في مقرات احتجاز مهاجرين أمريكية

٠٧:٢٥ ص، الأثنين، ١٨ ديسمبر ٢٠١٧
اهتمامات الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم

اهتمامات الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم

٠١:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١١
استطلاع للرأي: غالبية الأمريكيين لا يعرفون شيئاً عن الإسلام

استطلاع للرأي: غالبية الأمريكيين لا يعرفون شيئاً عن الإسلام

٠١:٣١ ص، الثلاثاء، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *