مخالفة مرورية قد تطيح بوزيرة الداخلية البريطانية

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طالبت المعارضة العمالية في مجلس العموم البريطاني، بفتح تحقيق مع وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، بزعم أنها خالفت قواعد القانون الوزاري، ما قد يؤدي إلى مغادرتها الحكومة.

قيادة سريعة

ومن جانبه، رد متحدث باسم الوزيرة، في بيان، قائلا: “اعترفت برافرمان بأنها قادت السيارة بسرعة زائدة في الصيف الماضي وأسفت لذلك، واختارت أن تخسر ثلاث نقاط على رخصتها ودفعت الغرامة العام الماضي”.

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مأزق صعب وتواجه الوزيرة المتشددة بشأن الهجرة وقضايا الأمن الداخلي، مأزقا صعبا، إذ يشتبه في أنها حاولت الحصول على معاملة تفضيلية بعد القيادة بسرعة زائدة، بينما تطالب المعارضة، رئيس الوزراء ريشي سوناك، بفتح تحقيق، حسب “سكاي نيوز عربية”.