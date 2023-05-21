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“وزارة الحج” تُطلق الهويّة الإعلاميّة لموسم هذا العام
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“وزارة الحج” تُطلق الهويّة الإعلاميّة لموسم هذا العام

“وزارة الحج” تُطلق الهويّة الإعلاميّة لموسم هذا العام

“وزارة الحج” تُطلق الهويّة الإعلاميّة لموسم هذا العام
٠٧:٥٨:١٨ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الحجّ والعمرة، مساء اليوم الأحد، الهويّة الإعلاميّة لموسم الحج لهذا العام 1444هـ.

الهوية الإعلامية لموسم الحج

وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها في “تويتر”: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ تحت شعار أذن بالناس، وزارة الحجّ والعمرة تُطلق الهويّة الإعلاميّة لموسم حج 1444 هجريّة.

نوهت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، إلى أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحجّ لهذا العام.

تأشيرة العمرة

وأوضحت الوزارة، أن آخر موعد لقدوم حاملي تأشيرة العمرة، 15 ذو القعدة 1444هـ، الموافق 4 يونيو 2023.

وأضافت وزارة الحج، أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين 29 ذو القعدة 1444هـ، الموافق 18 يونيو 2023م.

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وفي وقت سابق، اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال اجتماعه بالمجلس الاستشاري الموحد خطة الرئاسة لموسم الحج لعام 1444هـ.

تسخير القدرات

وأكد السديس أن المملكة وقيادتها الرشيدة تعمل على تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحرص على تسخير كافة القدرات والخدمات وتطويرها لقاصدي الحرمين الشريفين.

مبادرات نوعية

وأوضح الشيخ السديس أن الرئاسة تهدف من خلال خطتها على تطوير الخدمات من خلال البرامج والمبادرات النوعية، ومواكبة رؤية المملكة نحو التحول الوطني، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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وفي سياق متصل، قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من خدماتها النوعية للمصلين والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن.

20 ألف عبوة زمزم

وتنوعت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين في توزيع 20.160 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 1.850 مستفيداً، وتقديم التوعية الرقمية لـ 30.000 مستفيد، إلى جانب 88.500 مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم خدمة التطويف لـ 2.366 مستفيداً.

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الكلمات الدلالية:
الهوية الإعلامية لموسم الحج موسم الحج وزارة الحج وزارة الحج والعمرة

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