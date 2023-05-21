بأبسط الطرق وأسهلها.. كيف تنظف شاشة هاتفك المحمول؟

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يعتر تنظيف الشاشة الهواتف من الغبار والأوساخ، من أكثر المشاكل التي تواجه العديدين من مستخدمي الهواتف المحمولة.

ولتنظيف الشاشة بطريقة آمنة دون إتلافها ودون تعريضها لأي خدوش أو تلف من المهم اتباع الخطوات التالية:

1-يجب إغلاق الهاتف قبل بدء عملية التنظيف، حيث تكون بصمات الأصابع أكثر وضوحاً وتنظيف الشاشة أسهل وأكثر أماناً.

2- اختر قطعة قماش صغيرة ولكن يجب أن تكون القماش من القطن أو الألياف لأنها آمنة على الشاشة.

3- ابدأ في تنظيف الشاشة عن طريق تحريك القماش بحركات دائرية صغيرة عدة مرات لإزالة الكثير من بصمات الأصابع والأوساخ من الشاشة.

4- استخدم قطعة قماش جافة أخرى لمسح كل الماء أو الرطوبة، لكن لا تضغط على الشاشة وتأكد من مسح الماء تماماً وأن الشاشة جافة.

5- إذا وجدت أن الشاشة لم يتم تنظيفها بالكامل، يمكنك إسقاط بعض الماء على طرف القماش والقيام بنفس الحركة الدائرية الصغيرة.

6- كرر العملية عندما تجد أن الشاشة غير نظيفة وبها بصمات أصابع أو أي غبار أو أوساخ.

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