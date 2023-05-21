تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد مذهلة لفيضان سد الفوهة بعسير بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

أمطار وسيول بعسير

وشهدت منطقة عسير، خلال الساعات الماضية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وثقت مقاطع فيديو متداولة، حالة من التقلبات الجوية على منطقة عسير، خلال الساعات القليلة الماضية.

أمطار غزيرة وبرد

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وبرد وجريان للسيول في بللحمر وأمطار غزيرة على الدرب بجازان.

كما وثق مقطع آخر تدفق الشلالات في تنومة، بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

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