بتكلفة تجاوزت 12 مليار ريال.. طاقة نظيفة لـ 750 ألف وحدة سكنية بالمملكة

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من المتوقع أن يشهد الربع الثالث من العام 2023 مرحلة الإغلاق المالي للمشاريع الجديدة، بما يسهم في توفير طاقة نظيفة لما يقارب 750 ألف وحدة سكنية.

صندوق الاستثمارات وشركة أكواباور:

وكانت شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة “أكواباور” أعلنت اليوم، عن توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.

وجاء ذلك لتطوير وتشغيل ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة.

كما تأتي المشاريع الثلاثة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة كجزء من التزام الصندوق لتطوير 70 % من قدرة توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 .

طاقة نظيفة في المملكة:

وفي التفاصيل ستُنتج هذه المشاريع طاقة إجمالية تبلغ 4.55 جيجاواط في المملكة بواقع 2 جيجاواط لمشروع “الرس 2″، و1.125 جيجاواط لمشروع “سعد 2″، و1.425 جيجاواط لمشروع “الكهفة”، بقيمة إجمالية تبلغ 12.2 مليار ريال، و

وأفاد مدير قطاع الطاقة والمرافق في صندوق الاستثمارات العامة محمد البليهد أن إطلاق وتطوير مشاريع الطاقة الثلاثة، يمثل جزءاً من التزام صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة لتطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030.

وذلك تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وتعد الطاقة المتجددة أحد القطاعات ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يركز الصندوق بدوره على إطلاق قدرات القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص.

كما سيعتمد التصميم المبتكر لمحطات الطاقة أحدث التقنيات الكهروضوئية بهدف ضمان مستويات متقدمة من الكفاءة والموثوقية والأداء، تضاهي أفضل محطات الطاقة المتجددة في العالم.

وسيسهم إنتاج المحطة في تزويد العديد من مناطق المملكة بالطاقة النظيفة التي تحتاجها، وزيادة مصادر الطاقة النظيفة محلياً، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال قطاع الطاقة المتجددة.

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