وظائف أكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف (معيدين) لحملة البكالوريوس في بعض الكليات، للعام الدراسي 1445/1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

معيد.

التخصصات المطلوبة:

1- كلية العلوم الطبية التطبيقية – تخصص علوم الأشعة / تقنية الاشعة التشخيصية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص علوم الأشعة / تقنية الاشعة التشخيصية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.

أن لا يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

أن يكون المتقدم حاصل على درجة القدرات الجامعيين.

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2- كلية الاتصال والإعلام – تخصص الإنتاج المرئي والمسموع.:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص الإنتاج المرئي والمسموع من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك .

أن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن (30) سنة.

أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.

أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة القدرات الجامعيين

أن لا تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس وهي على رأس العمل.

طريقة التقديم:



كلية العلوم الطبية التطبيقية – تخصص علوم الأشعة / تقنية الأشعة التشخيصية: يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/24هـ الموافق 2023/05/14م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م.

تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وشهادة الامتياز وكشف درجات معتمد وشهادات اللغة والدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى رقم 142 غرفة رقم 873 أو على العنوان البريدي ص.ب 80324 الرمز البريدي 21589 او على البريد الالكتروني: (fams-vd-research@kau.edu.sa).

3- كلية الاتصال والإعلام – تخصص الإنتاج المرئي والمسموع:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/11/01هـ الموافق 2023/05/21م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م.

تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من – وثيقة التخرج – كشف درجات معتمد – وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت الى مكتب كلية الاتصال والاعلام مبنى 155 غرفة رقم 413 أو ترسل كافة المستندات المطلوبة على البريد الالكتروني:(fcm@kau.edu.sa).

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