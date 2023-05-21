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فتح باب التوظيف في أحد مشروعات أرامكو.. رابط التقديم
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فتح باب التوظيف في أحد مشروعات أرامكو.. رابط التقديم

فتح باب التوظيف في أحد مشروعات أرامكو.. رابط التقديم

فتح باب التوظيف في أحد مشروعات أرامكو.. رابط التقديم
٠٦:١٣:٤٥ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس تحسين.

مهندس الموثوقية.

مهندس مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

أخصائي تخطيط موارد المؤسسات (IT ERP).

أخصائي تخطيط موارد المؤسسات (IT ERP).

كبير أخصائي تكنولوجيا المعلومات الرقمية.

مهندس مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

أخصائي تخطيط موارد المؤسسات (IT ERP).

والمزيد …

عن صدارة:

تأسست شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) في أكتوبر 2011م، كمشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأميركية (داو).

ويمثل مشروع صدارة تحدياً غير مسبوق، إذ يُعتبر أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه دفعة واحدة، حيث يتكون من 26 مصنعاً عالمي المستوى، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً.

كما يبلغ حجم استثمارات المشروع الإجمالية حوالي 75 مليار ريال سعودي (20 مليار دولار أمريكي).

طريقة التقديم:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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اخبار السعودية ارامكو فرص عمل وظائف شاغرة

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