الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
150 ألف ريال دعم فوري غير مسترد لمستفيدي “سكني”
أخبار السعودية.. المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وغرامات اشتراكات التأمينات و30 مليون حاج ومعتمر بالمدينة
بالفيديو.. مواجهات عنيفة مع الاحتلال شرق طولكرم
في يوم الشاي العالمي.. لن تتوقع ما يتم شربه في “الثانية الواحدة”حول العالم
قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول والتسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية
“الصحة”: بدء برنامج فحص اللياقة للطلاب المستجدين

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

150 ألف ريال دعم فوري غير مسترد لمستفيدي “سكني”

150 ألف ريال دعم فوري غير مسترد لمستفيدي “سكني”

150 ألف ريال دعم فوري غير مسترد لمستفيدي “سكني”
٠٦:٠٦:٤٢ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتمويل برنامجي الدعم السكني المحدث لباقات الدعم السكني، مع البنك السعودي البريطاني وبنك البلاد.

وتتيح الاتفاقيتان للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال على منتج البيع على الخارطة، الوحدات السكنية الجاهزة أو البناء الذاتي.

كما تهدف إلى تنويع خيارات الدعم السكني لمستفيدي “سكني” ضمن حلول ومزايا متنوعة، حسب “أرقام”.

اقرأ أيضا:

أهم الشروط لحصول المطلقة على دعم سكني أو منحة أرض

دعم سكني

وكان الصندوق العقاري زف بشرى سارة للمستفيدين حول الدعم السكني لشهر مايو، وذلك ردًا على استفسار حول موعد نزول الدعم هذا الشهر.

وقال حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للصندوق العقاري عبر “تويتر” :” يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر , إلى يومين عمل كحد أقصى”.

توضيح للأرملة

وفي وقت سابق، أصدر برنامج “سكني”، توضيحًا بشأن حصول الأرملة المستفيدة من الضمان الاجتماعي على أرض “منحة”.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني.

وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالضمان الاجتماعي ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم برنامج الدعم السكني دعم سكني سكني صندوق التنمية العقارية

مواد ذات صلة

المزيد
«العامودي» يبحث مع وزير الصناعة الياباني تطوير منظومة النقل بالمملكة

«العامودي» يبحث مع وزير الصناعة الياباني تطوير منظومة النقل بالمملكة

٠٧:١٤ م، الأحد، ١٤ يناير ٢٠١٨
ضبط راعي مواشٍ نظَّمَ مهرجانات في المدينة منذ 12 عاماً

ضبط راعي مواشٍ نظَّمَ مهرجانات في المدينة منذ 12 عاماً

٠٨:٠٥ ص، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠١٦
أعضاء “الشورى” لـ “التجارة”: اضبطوا ارتفاع الأسعار وحاربوا طرق الاحتيال

أعضاء “الشورى” لـ “التجارة”: اضبطوا ارتفاع الأسعار وحاربوا طرق الاحتيال

٠٦:٤٢ ص، الأربعاء، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
المبعوث الأممي لليمن يُعلن تمديد الهدنة ويشكر المملكة على دعمها المتواصل

المبعوث الأممي لليمن يُعلن تمديد الهدنة ويشكر المملكة على دعمها المتواصل

٠٢:٤٠ م، الخميس، ٠٢ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *