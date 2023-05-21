150 ألف ريال دعم فوري غير مسترد لمستفيدي “سكني”

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتمويل برنامجي الدعم السكني المحدث لباقات الدعم السكني، مع البنك السعودي البريطاني وبنك البلاد.

وتتيح الاتفاقيتان للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال على منتج البيع على الخارطة، الوحدات السكنية الجاهزة أو البناء الذاتي.

كما تهدف إلى تنويع خيارات الدعم السكني لمستفيدي “سكني” ضمن حلول ومزايا متنوعة، حسب “أرقام”.

اقرأ أيضا:

أهم الشروط لحصول المطلقة على دعم سكني أو منحة أرض

دعم سكني

وكان الصندوق العقاري زف بشرى سارة للمستفيدين حول الدعم السكني لشهر مايو، وذلك ردًا على استفسار حول موعد نزول الدعم هذا الشهر.

وقال حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للصندوق العقاري عبر “تويتر” :” يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر , إلى يومين عمل كحد أقصى”.

توضيح للأرملة

وفي وقت سابق، أصدر برنامج “سكني”، توضيحًا بشأن حصول الأرملة المستفيدة من الضمان الاجتماعي على أرض “منحة”.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني.

وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالضمان الاجتماعي ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.