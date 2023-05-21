توفر وظائف بهيئة المهندسين لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن توفر وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فما فوق وذلك للعمل في المقر الرئيسي بالرياض، حسب المسميات والتخصصات التالية.

– موظف دعم فني

– مصمم جرافيك

– أخصائي شبكات

– مطور ومبرمج حاسب آلي

– مصمم ويب

التخصصات المطلوبة:

– دبلوم حاسب آلي

– دبلوم دعم فني

– بكالوريوس تصميم جرافيك

– بكالوريوس علوم حاسب

– بكالوريوس هندسة برمجيات

– بكالوريوس شبكات

– أو ما يعادلهم

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نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للمهندسين تم انشائها في عام 1423 هـ / 2002 م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية وكيان مستقل ويقع المركز الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

الأهداف الاستراتيجية

– بناء: تعزيز البناء المؤسسي

يعني هذا الهدف بتطوير البنية الأساسية والتنظيمية للهيئة والتي تغطي تطوير القدرات التنظيمية، والقدرات البشرية، والقدرات التقنية، بالإضافة الى تعزيز استدامة القدرات الآلية للهيئة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/11/12 هـ (الموافق 2023/6/1 م)