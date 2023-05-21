الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
توفر وظائف بهيئة المهندسين لحملة الدبلوم والبكالوريوس
150 ألف ريال دعم فوري غير مسترد لمستفيدي “سكني”
أخبار السعودية.. المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وغرامات اشتراكات التأمينات و30 مليون حاج ومعتمر بالمدينة
بالفيديو.. مواجهات عنيفة مع الاحتلال شرق طولكرم
في يوم الشاي العالمي.. لن تتوقع ما يتم شربه في “الثانية الواحدة”حول العالم
قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول والتسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية

الرئيسية

 /

فرص

 /

توفر وظائف بهيئة المهندسين لحملة الدبلوم والبكالوريوس

توفر وظائف بهيئة المهندسين لحملة الدبلوم والبكالوريوس

توفر وظائف بهيئة المهندسين لحملة الدبلوم والبكالوريوس
٠٦:٠٩:٤٦ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن توفر وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فما فوق وذلك للعمل في المقر الرئيسي بالرياض، حسب المسميات والتخصصات التالية.

– موظف دعم فني
– مصمم جرافيك
– أخصائي شبكات
– مطور ومبرمج حاسب آلي
– مصمم ويب

التخصصات المطلوبة:

– دبلوم حاسب آلي
– دبلوم دعم فني
– بكالوريوس تصميم جرافيك
– بكالوريوس علوم حاسب
– بكالوريوس هندسة برمجيات
– بكالوريوس شبكات
– أو ما يعادلهم

اقرأ أيضا:

هيئة السوق المالية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للمهندسين تم انشائها في عام 1423 هـ / 2002 م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية وكيان مستقل ويقع المركز الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

الأهداف الاستراتيجية
بناء: تعزيز البناء المؤسسي
يعني هذا الهدف بتطوير البنية الأساسية والتنظيمية للهيئة والتي تغطي تطوير القدرات التنظيمية، والقدرات البشرية، والقدرات التقنية، بالإضافة الى تعزيز استدامة القدرات الآلية للهيئة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/11/12 هـ (الموافق 2023/6/1 م)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أخبار الوظائف الرياض الهيئة السعودية للمهندسين حملة البكالوريوس وظائف تقنية

مواد ذات صلة

المزيد
«هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي» تعلن عن وظائف شاغرة

«هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي» تعلن عن وظائف شاغرة

٠٢:٢٤ م، الخميس، ١٠ يونيو ٢٠٢١
«الأوقاف» تعلن عن وظائف إدارية وقانونية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«الأوقاف» تعلن عن وظائف إدارية وقانونية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

٠١:٣٤ ص، الثلاثاء، ٣٠ مارس ٢٠٢١
برامج تدريبية منتهية بالتوظيف في جمعية مراكز الأحياء بالطائف

برامج تدريبية منتهية بالتوظيف في جمعية مراكز الأحياء بالطائف

٠٦:٣٦ م، الأثنين، ١٥ ديسمبر ٢٠١٤
إعلان نتائج القبول النهائي للدورة 42 بمعهد الجوازات

إعلان نتائج القبول النهائي للدورة 42 بمعهد الجوازات

١٠:١٤ م، الخميس، ١٠ مايو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *