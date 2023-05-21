توفر وظائف بهيئة المهندسين لحملة الدبلوم والبكالوريوس
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن توفر وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فما فوق وذلك للعمل في المقر الرئيسي بالرياض، حسب المسميات والتخصصات التالية.
– موظف دعم فني
– مصمم جرافيك
– أخصائي شبكات
– مطور ومبرمج حاسب آلي
– مصمم ويب
التخصصات المطلوبة:
– دبلوم حاسب آلي
– دبلوم دعم فني
– بكالوريوس تصميم جرافيك
– بكالوريوس علوم حاسب
– بكالوريوس هندسة برمجيات
– بكالوريوس شبكات
– أو ما يعادلهم
اقرأ أيضا:
هيئة السوق المالية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض
نبذة عن الهيئة:
الهيئة السعودية للمهندسين تم انشائها في عام 1423 هـ / 2002 م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية وكيان مستقل ويقع المركز الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/11/12 هـ (الموافق 2023/6/1 م)