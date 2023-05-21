في يوم الشاي العالمي.. لن تتوقع ما يتم شربه في “الثانية الواحدة”حول العالم

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يعتبر مشروب الشاي مشروبا عالميا حيث لا تخلو دولة من دول العالم منه بل هو في مقدمة المشروبات، ولكل دولة لها طريقته في احتسائه.

عدد أكواب الشاي عالميا:

ويتم شرب حوالي 25000 كوب شاي كل ثانية حول العالم أي ما يعادل 2مليار كوب يومياً.

عدد الأكواب المطلوبة:

الشاي يحتوي على العديد من العناصر الدقيقة المختلفة، لكن المشروب سيفيد الجسم إذا التزمت بعدد معين من الأكواب.

والشاي مفيد للغاية بجرعات معتدلة، لأنه يحتوي على مادة التانين، وهي مضادات أكسدة قوية.

ولكن إذا كنت تشرب الكثير من الشاي، فإن التانين يتدخل في امتصاص الحديد.

ولكي يفيد الشاي الجسم، فمن الأفضل أن تستهلك 3-4 أكواب في اليوم ولا تستبدل الماء بها.

يوم الشاي العالمي وبداية ظهوره:

ويوافق يوم 21 مايو من كل عام “يوم الشاي العالمي، وكانت بداية ظهور الشاي، وفق ما يتم روايته في الصين، لأن الإمبراطور الصيني “شن هونغ” كان في رحلة.

وتوقف للراحة فقام أحد الخدم بغلي ماء في إبريق فسقطت ورقة شاي فيه وعندما شربه الإمبراطور أعجب به وبعدها انتشر حول العالم.

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