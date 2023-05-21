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بالفيديو.. مواجهات عنيفة مع الاحتلال شرق طولكرم

بالفيديو.. مواجهات عنيفة مع الاحتلال شرق طولكرم

بالفيديو.. مواجهات عنيفة مع الاحتلال شرق طولكرم
٠٥:٥٠:٣٧ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو نشرته “وكالة شهاب”، مشاهد لمواجهات عنيفة داخل بلدة بلعا شرق طولكرم بين الشباب الفلسطيني، كما حاصرت قوات الاحتلال منزلاً في الحي الغربي.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى.

الرئاسة الفلسطينية تدين فعلة الوزير المتطرف

كما دانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال ، لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل، وأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لها.

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وأوضح أن أن عملية الاقتحام لن تفرض سيادة إسرائيلية عليه، داعياً المجتمع الدولي، وتحديداً الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري لوقف عمليات المساس بالأقصى.

مصر تدين اقتحام للمسجد الأقصى

فيما دانت مصر اقتحام وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة، مستنكرة مثل هذه التصرفات الاستفزازية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم.

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الكلمات الدلالية:
الاحتلال طولكرم القدس فلسطين

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