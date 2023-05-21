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قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول والتسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية

قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول والتسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية

قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول والتسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية
٠٥:٤١:٣٨ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على وظيفة جندي أمن – رجال المعلن عنها في بوابة التوظيف خلال الفترة من 26 / 03 / 1444 هـ الى 02 / 04 / 1444 هـ وعلى جميع المقبولين التقيد بالتعليمات التالية:

تعليمات للمقبولين:

•  إحضار متطلبات الدورة التي سبق تسليمها للمتقدمين أثناء إجراءات القبول النهائي .
•  طباعة ما يثبت الحصول على عدد 3 جرعات من لقاح التحصين ضد كورونا .
•  ضرورة إحضار نسخة مطبوعة ومصدقة من البنك موضحًا فيها رقم الآيبان البنكي لصاحب الحساب .
•  ضرورة إجراء فحص كورونا قبل الدخول للدورة بـ 48 ساعة وإحضار نسخه مطبوعة من إشعار تطبيق (توكلنا أو صحتي) تثبت عدم الإصابة بالفايروس.
•  ضرورة إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

رابط نتائج القبول

على أن يكون التحضير في البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة – طريق القصيم -شمال الرياض الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق 07 / 11 / 1444 هـ .
وللاستفسار الاتصال على الرقم 0114880759 خلال أوقات الدوام الرسمي.

لمعرفة نتائج القبول النهائي: إضغط هنا

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