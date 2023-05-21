قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول والتسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية

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أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على وظيفة جندي أمن – رجال المعلن عنها في بوابة التوظيف خلال الفترة من 26 / 03 / 1444 هـ الى 02 / 04 / 1444 هـ وعلى جميع المقبولين التقيد بالتعليمات التالية:

تعليمات للمقبولين:

• إحضار متطلبات الدورة التي سبق تسليمها للمتقدمين أثناء إجراءات القبول النهائي .

• طباعة ما يثبت الحصول على عدد 3 جرعات من لقاح التحصين ضد كورونا .

• ضرورة إحضار نسخة مطبوعة ومصدقة من البنك موضحًا فيها رقم الآيبان البنكي لصاحب الحساب .

• ضرورة إجراء فحص كورونا قبل الدخول للدورة بـ 48 ساعة وإحضار نسخه مطبوعة من إشعار تطبيق (توكلنا أو صحتي) تثبت عدم الإصابة بالفايروس.

• ضرورة إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

رابط نتائج القبول

على أن يكون التحضير في البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة – طريق القصيم -شمال الرياض الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق 07 / 11 / 1444 هـ .

وللاستفسار الاتصال على الرقم 0114880759 خلال أوقات الدوام الرسمي.

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