لتهيئة طفلك قبل دخول “رياض الأطفال”.. 5 نصائح ومهارات يجب فعلها

تواصل – فريق التحرير:

انطلقت عملية التسجيل، اليوم الأحد، في مرحلة “رياض الأطفال” عبر نظام “نور”.

ولأن الطفل في هذه المرحلة يكون في بداية نشاطه التعليمي، فلم يُطلب منه سابقا “الالتزام” سواء في التعاملات أو المظهر، فإن الأمر يبدو صعبا.

وتعد مرحلة “رياض الأطفال” من المراحل التعليمية الهامة ففيها يتم تهيئة الطفل نفسيا لدخول المدرسة، فالطفل الذي يدخل الدراسة مباشرة يواجه “صدمة”.

5 خطوات

وفيما يلي بعض النصائح والمهارات الهامة التي يجب على الطفل اكتسابها والتي يجب أيضا عليك أن تعلمها لطفلك لكي تؤهله لتلك المرحلة:

1- ساعده على تنمية خياله وإدراكه

في هذه المرحلة لابد أن يحرص الأب والأم على قراءة القصص المصورة للطفل يوميا والتي تساعده على توسيع خياله وتنمية تفكيره.

2- البقاء معه في الأيام الأولى

يفضل أنه خلال الأيام الأولى أن تبقى مع الطفل لبعض الوقت حتى يأخذ على الأجواء، وبشكل تدريجي يتم تقليص الأيام حتى يأخذ الطفل عليها.

3- بعد ذلك يتم تنظيم وتحديد الوقت

يجب هنا أن تحدد مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، حدّد مواعيد صارمة فيما يخصّ مشاهدة التلفاز حيث لا يجوز أن تتجاوز مدة المشاهدة النصف ساعة، حدّد وقت معين للعب بالألعاب،

4- الحرص على إخراجه في الكثير من الأوقات

لكي تنجح في تهيئته لدخول الروضة قم باصطحابه إلى حديقة الأطفال، سيشجعه هذا على التخلص من الخوف الاجتماعي من خلال اللعب مع الأطفال في مثل سنه.

5- تحدث معه ببساطة شديدة لكي يطمئن

في هذه المرحلة يجب أن يكون الأبوين قريبين جدا من الأبناء وأن يتحدثا إليهم عن قرب بحيث يكون هناك جو من الاطمئنان، وهذا الأمر يساعد الأبناء على الاندماج سريعا.

اقرأ أيضا:

لأولياء الأمور.. التسجيل في رياض الأطفال خطوة بخطوة