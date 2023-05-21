أخبار السعودية.. المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وغرامات اشتراكات التأمينات و30 مليون حاج ومعتمر بالمدينة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لاقتحام مسؤول لباحة المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر إبريل الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مايو الجاري.

أعلن تجمع القصيم الصحي عن توفر تطعيمات الحج لهذا العام 1444هـ في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة القصيم.

مشاريع تنموية متواصلة وعمل دؤوب تشهدها منطقة المدينة المنورة بوصفها من المناطق الجاذبة للاستثمار والرفاه الاقتصادي.

زفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشرى بشأن غرامات تأخير سداد الاشتراكات.

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن بدء التقديم للجنسين في برنامج “تمهير” بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.

كشف مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية توفر منافع لخدمات علاج الأسنان والحالات الطارئة مثل (جذور الأسنان) بهدف تحسين صحة الأسنان للمستفيدين.

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