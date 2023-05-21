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عاجل.. خدمات حكومية مجانية لسُكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بجدة
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عاجل.. خدمات حكومية مجانية لسُكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بجدة

عاجل.. خدمات حكومية مجانية لسُكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بجدة

عاجل.. خدمات حكومية مجانية لسُكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بجدة
٠٥:٠٠:١٥ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن تفاصيل الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة.

ومنذ بداية أكتوبر الماضي وحتى الآن، أعلنت الإماراة في حسابها عبر موقع “تويتر” تقديم الخدمات التالية:

دفع الإيجارات

589 مليونًا و500 ألف ريال قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان.

1.4 آلاف و600 خدمة شملت:
سلال غذائية
الدواء
الوجبات
نقل العفش
حليب الأطفال

توظيف:
كما تم توظيف 269 مواطنًا ومواطنة

تسكين:
تم تسكين 27 ألفًا و463 أسرة

وحدات سكنية:
كما تم تسليم 974 وحدة إسكان تنموي

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100 ألف خدمة حكومية مجانية لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بجدة

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