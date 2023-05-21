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“تقويم التعليم” تُعلن انطلاق عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري
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“تقويم التعليم” تُعلن انطلاق عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري

“تقويم التعليم” تُعلن انطلاق عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري

“تقويم التعليم” تُعلن انطلاق عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري
٠٤:٥١:١٨ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري “درع”، بدأ عمليات الاعتماد الأكاديمي العسكري.

وأوضحت أن ذلك يأتي بالتنسيق مع عدد من مؤسسات تعليم وتدريب عسكري تقدمت مؤخراً بطلب الحصول على الاعتماد من المركز.

معايير ضمان الجودة والاعتماد

وأضافت أن ذلك جاء بعد أن أنهى المركز مرحلة التأسيس لأعماله، التي تضمنت إعداد معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، ومتطلبات التأهل للاعتماد، والأدوات والنماذج اللازمة.

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 إضافة غيرها من الأعمال التأسيسية, وجرى تحديد إجراءات وخطوات الاعتماد وإعداد الأدلة الإرشادية المساعدة للعمل.

وبينت أن التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري في المملكة يهدف إلى رفع مستوى الجودة وضمان التحسين والتطوير المستمر.

تعزيز القدرة على الابتكار والتطوير

وأكدت أن ذلك وفق معايير واضحة ومحددة، والاستثمار الأمثل للموارد ورفع كفاءة الإنفاق، ورفع الكفاءة والفاعلية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير.

ويُعدُّ الاعتماد العسكري بمثابة الاعتراف الرسمي للمنشأة التعليمية أو التدريبية العسكرية باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة.

تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر

كما يهدف الاعتماد العسكري من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر واعتباره نهجًا في ممارسة تلك المؤسسات.

ويختـص مركز “درع” بتقويـم واعتمـاد مؤسسـات التعليـم والتدريـب العسكري وبرامجهـا، وإجـراء الدراسـات والبحـوث العلميــة.

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 وتقديــم الاستشارات والتدريـب فــي مجــال اختصاصــه. وسيقدم خدماته لجميع مؤسسات التعليم والتدريب في القطاعات العسكرية والأمنية كافة.

يذكر أن مركز لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري في هيئة تقويم التعليم والتدريب تأسس بقرار من مجلس الوزراء.

تقويم واعتماد مؤسسات التعليم والتدريب

 وتنفيـذًا للقرار أنشئت الهيئـة مركز لتقويم واعتماد مؤسسات التعليـم والتدريـب العسكري وبرامجهـا باسم “المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري” الذي يختص بتقويم واعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها.

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أخبار السعودية الاعتماد الأكاديمي العسكري المنشأة التعليمية تقويم التعليم معايير الجودة المعتمدة هيئة تقويم التعليم والتدريب

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