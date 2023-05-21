شاهد.. السيول الجارية مع بردية بيحان الكثيفة شمال أبها في عسير

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت السيول اليوم بعد أمطار غزيرة على أبها، مع تكون بردية بلحان بللحمر في منطقة عسير.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت بردية كثيفة في بيحان بللحمر مع تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان السيول.

“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة

أصدر ت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة حتى المساء.

سيل السويداء تهامة شهران جنوب #ابها الان س ٣.٣٠ م الاحد ١ ذي القعدة ١٤٤٤

عضو المجموعة عادل حرفان pic.twitter.com/mo7vCj8agP — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 21, 2023

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد،

فإنها تحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الساعة 11 مساءً.

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار،

والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

بردية بيحان #بللحمر الكثيفة شمال #ابها الان س ٣.٠٠ م الأحد ١ ذي القعدة ١٤٤٤ #عسير

📷 سعيد مشهور pic.twitter.com/J0GdE9x74Z — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 21, 2023

وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار،

رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد.

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