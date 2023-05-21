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وصول منتخب المملكة إلى الرياض بعد تحقيقه وصافة العالم في “آيسف 2023”
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وصول منتخب المملكة إلى الرياض بعد تحقيقه وصافة العالم في “آيسف 2023”

وصول منتخب المملكة إلى الرياض بعد تحقيقه وصافة العالم في “آيسف 2023”

وصول منتخب المملكة إلى الرياض بعد تحقيقه وصافة العالم في “آيسف 2023”
٠٤:٣٢:٠٥ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وصل منتخب المملكة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم بعد تحقيقه وصافة العالم في “آيسف 2023”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته فضائية “الإخبارية” عبر حسابها في موقع “تويتر”، لحظة وصول أعضاء المنتخب، وسط استقبال حار تقديرًا لهم على الإنجاز الكبير.

وشارك أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” بالولايات المتحدة، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري.

27 جائزة متنوعة

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وحققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة.

واستطاع الطلاب بذلك تحطيم رقم العام الماضي، في عدد الجوائز، كما احتلوا المركز الأول مرتين.

أكبر مسابقة علمية عالمية

وتُعد “آيسف” أكبر مسابقة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، وتشارك فيه المملكة ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم كراع رئيس.

كما تقدم جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة، تتضمن منحًا دراسية مدفوعة التكاليف لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومنحًا للمشاركة في برنامج “موهبة” الإثرائي العالمي.

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