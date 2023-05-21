متفوقة على روسيا .. المملكة تتصدر قائمة أكبر موردي النفط الخام للصين

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تصدرت المملكة قائمة أكبر موردي النفط الخام للصين متفوقة على روسيا وذلك بحسب بيانات شهر إبريل الماضي.

وباعت المملكة للصين نحو 2.06 مليون برميل يوميا، فيما حلت روسيا ثانيا في نفس الفترة بـ1.73 مليون برميل يوميا بارتفاع بنسبة 8.6% سنويا.

إجمالي الواردات

وبلغ إجمالي الواردات من روسيا، بما في ذلك الشحنات المحمولة عبر البحر والإمدادات عبر خطوط الأنابيب، 7.1 مليون طن أو 1.73 مليون برميل يوميا.

ومع ذلك كانت الواردات من روسيا في أبريل أقل كثيرا من 2.26 مليون برميل يوميا سجلت في مارس وكانت مستوى غير مسبوق.

كما تراجعت في الوقت نفسه واردات الصين الإجمالية من النفط الخام الشهر الماضي 16 % عن مارس.

تسوية النفط

وأول أمس، تحولت أسعار النفط للانخفاض عند التسوية، بعد أن تأزمت المفاوضات الأمريكية بشأن سقف الديون، ما جدد مخاوف الركود.

وعادت مخاوف تراجع الطلب على الطاقة بعد أن صرح متحدث باسم البيت الأبيض إثر انهيار المحادثات أن هناك خلافات حقيقية بين الطرفين بشأن قضايا الموازنة ولذلك ستكون المحادثات صعبة.

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