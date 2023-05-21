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سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم .. والتداولات 4.7 مليارات ريال
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سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم .. والتداولات 4.7 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم .. والتداولات 4.7 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم .. والتداولات 4.7 مليارات ريال
٠٤:٢٩:١١ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 2.58 نقطة ليقفل عند مستوى 11341.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 167 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

الأكثر انخفاضا

وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، والدوائية، ورعاية، والدريس، وأسيج الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ومبكو، وأسواق المزرعة، وتوبي، والمتقدمة، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و5.30%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والكثيري، وأمريكانا، ومبكو، والسعودية الألماني الصحية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، ودار الأركان، ومبكو، والأهلي، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 44.74 نقطة ليقفل عند مستوى 20787.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20.4 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم.

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الكلمات الدلالية:
الأسهم السعودية المملكة سوق الأسهم مؤشر سوق الأسهم

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