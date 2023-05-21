لمحبي السرعات العالية.. أقوى منافسي “تسلا” تظهر في السوق (صور)

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كشفت شركة Voyah عن بدء طرح سيارة Passion الجديدة في السوق الروسية، والتي صنّفت من بين أقوى المنافسات لسيارات تسلا الكهربائية.

وتعد سيارة Voyah Passion الجديدة من بين أكبر سيارات السيدان وأكثرها إراحة، فضلا عن حصولها على الكثير من الميزات المتطورة التي توفر أفضل معايير الرفاهية للسائق والركاب.

6 مميزات

والسيارة تم إدخال العديد من المميزات عليها ومنها ما يلي:

1 – تأتي بهيكل يزيد طوله عن 5 أمتار بقليل، عرضه 197 سم/ ارتفاعه 150 سم.

2 – المسافة بين محوري العجلات فيه 300 سم.

3 – جهّزت بأنظمة تعليق هوائية ومخمدات تكيفية تجعل السفر فيها مريحا حتى على الطرق الوعرة.

4 – جهّزت بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد.

5 – حصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية عملاقة تمتد على كامل عرضها.

6 – أسفل هذه الشاشة ثبتت في منتصف الواجهة شاشة لمسية بشكل أفقي ووضع بجانبها زرّ دوّار للتحكم بوضعيات القيادة.

7 – وزنها الذي يزيد عن طنين يمكن لهذه المركبة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.8 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة 210 كلم/سا.

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