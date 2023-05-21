الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه عاجل من “الزكاة والضريبة” بخصوص انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات
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تنبيه عاجل من “الزكاة والضريبة” بخصوص انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات

تنبيه عاجل من “الزكاة والضريبة” بخصوص انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات

تنبيه عاجل من “الزكاة والضريبة” بخصوص انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات
٠٤:٣٤:٣٦ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

جدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها للمكلّفين إلى الاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”.

تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت

وذلك لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية التي أطلقتها مؤخرًا بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت.

 وأوضحت الهيئة أن المبادرة دخلت حيّز التنفيذ منذ مطلع يونيو الماضي وتستمر 31/5/2023، متضمنةً:

1 –  إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.

2 – التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.

3 – غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

 وأضافت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين سابقًا.

وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، التي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن جميع الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح.

ضرورة الالتزامات الضريبيّة المستحقة

 وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبيّة المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها؛ شريطة أن:

1 –  يُقدم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة.

2 – أن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

 وأكدّت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات المسددة قبل تاريخ سريان هذه المبادرة،

وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة.

تفاصيل المبادرة في الدليل الإرشادي

 كما جدّدت الهيئة دعوتها للمكلّفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة، وذلك من خلال الدليل الإرشادي الخاص بها، والمتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن أبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات.

وطابت الجميع إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع،

أو من خلال حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر ، أو عبر البريد الإلكتروني، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إلغاء الغرامات والإعفاء العقوبات المالية ضريبة القيمة المضافة مبادرة الإعفاء من الغرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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