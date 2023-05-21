الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لهذا السبب.. إضراب عام لموظفي الخطوط الكويتية غدًا
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لهذا السبب.. إضراب عام لموظفي الخطوط الكويتية غدًا

لهذا السبب.. إضراب عام لموظفي الخطوط الكويتية غدًا

لهذا السبب.. إضراب عام لموظفي الخطوط الكويتية غدًا
٠٣:٣١:٥٣ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الدخول غد الاثنين، في إضراب جزئي عن العمل يبدأ الساعة 8 صباحا وحتى 10 صباحا، بمبنى الركاب T4.

وحسب “القبس”، فقد دعت النقابة المشاركين في الإضراب إلى الالتزام الكامل بفن التعامل مع الجمهور والمسؤولين، والحفاظ على رقي الإضراب وعدم الانجراف نحو محاولات تحويل الحدث إلى مشروع عشوائي وفوضى.

الهدف من الإضراب

وأشارت إلى أن الهدف من الإضراب إلى رسالة سلمية حضارية بعدم السماح بتعرض الناقل الوطني إلى خطر سلامة التشغيل، وإيصال رسالة للمطالب المستحقة للموظفين.

وقبل شهر، أعلن نواب تأييدهم مطالب نقابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مطالبين الحكومة برعاية الناقل الوطني والاستجابة للمطالب العمالية.

6 مشكلات تواجه العاملين

ووقتها، أصدرت نقابة المؤسسة بيانًا حدّدت فيه 6 مشكلات تواجه العاملين في الناقل الوطني، تمثلت في:

1 –  عدم معالجة تدني الرواتب والبدلات لجميع موظفي الشركة في كل قطاعاتها.

2 – عدم بيع رصيد إجازات موظفي الشركة المملوكة ملكية كاملة للدولة، في مخالفة صريحة للقرار رقم 2 لسنة 2021.

3 – التعديل رقم 38 لسنة 2022، وإصدار الهيكل التنظيمي الجديد بشكل غير قانوني، وتعتبره النقابة غير شرعي.

وأضافت النقابة أن هناك مخالفة لقواعد الحوكمة المؤسسية بتدخلات مجلس إدارة الشركة في العمل التنفيذي.

 وعدم صرف مكافآت الصفوف الأمامية لموظفي الشركة، وضبابية في موقف إدارة الشركة من حسم تبعية الشركة للقطاع الأهلي أو الحكومي.

 ومن مسبباته عدم إقرار دعم العمالة الوطنية لموظفي الشركة، في مخالفة صريحة لقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية أو البدلات المؤكدة، مما يتعارض مع قرارات الخدمة المدنية.

 

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