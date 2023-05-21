تنبيه مهم.. حقيقة حرمان المؤجِّر من استحقاق حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن، حقيقة حرمان من يملك شقة مؤجرة باسمه من استحقاق حساب المواطن.

وحددت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الإجراء الواجب اتباعه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية، وهي:

-الافصاح عنها في حسابك.

-اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك .

كتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية )

-سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

-وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

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المسجلون في برنامج حافز

وفي إفادة سابقة، قال حساب المواطن إنه يتعين على المسجلين في برنامج حافز الإفصاح عن الدخل كشرط لاستحقاق الدعم.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” حول مدى إمكانية التسجيل في برنامج حافز التسجيل بحساب المواطن: “بإمكانك التسجيل من خلال الرابط: (اضغط هنا) ⁩ عن طريق ( تسجيل جديد ، تفاصيل الطلب ، تعبئة البيانات وتقديم الطلب)” (اضغط هنا).

وتابعت: “وفي حال وجود دخل من حافز لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرير (اضغط هنا).

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.