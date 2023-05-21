المتحدث باسم العملية السياسية في السودان: اتفاق جدة خطوة نحو إيقاف الحرب

تواصل – واس:

وصف المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان المهندس خالد عمر يوسف، اتفاق جدة لوقف إطلاق قصير الأمد والترتيبات الإنسانية خطوة مهمة لإيقاف الحرب.

وأعرب في تصريح له اليوم، على ضرورة أن يتم الالتزام من القوات المسلحة والدعم السريع بنصوص الاتفاق بما يخفف المعاناة عن الناس، وأن تتوفر الإرادة اللازمة لتطويره لوقف دائم لإطلاق النار.

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وتقدم بالشكر والتقدير للمملكة والولايات المتحدة الأمريكية على وقوفهم بجانب السودان في هذه المحنة وتسخيرهم للجهود من أجل الوصول لهذا الاتفاق.

وثمن في الوقت ذاته الجهود الإقليمية والدولية التي ساعدت في تحقيق هذه الخطوة وفي حشد الدعم الإنساني لمعالجة الأوضاع التي خلفتها الحرب”.

وفاة ١٨مدنيًا جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع

وكشفت نقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، عن مصرع ١٨مدنيًا جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع في مدينة نيالا.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن المحادثات اللاحقة بشأن السودان ستتضمن الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية.

وأكدت أن المرحلة المقبلة من محادثات جدة ستركز على إخلاء المراكز الحضرية بالسودان من القوات العسكرية.

٣ ممثلين عن كل طرف لمراقبة الهدنة

وحسب اتفاق وقف إطلاق النار في السودان، فإن لجنة المراقبة ستشكل منصة لاستقبال الشكاوى وحل النزاعات، حيث تضم لجنة مراقبة الهدنة ٣ ممثلين عن كل طرف و٦ عن الرياض وواشنطن.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن واشنطن والرياض وطرفا النزاع في السودان وقعوا اتفاقا لوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية.

وأضاف أن اتفاق الهدنة في السودان ينص على إخلاء المستشفيات والمرافق الحيوية وفتح الممرات الإنسانية وتسهيل دخول المساعدات.

اتفاق الهدنة في السودان يمتد لـ٧ أيام

وبينت أن اتفاق الهدنة في السودان يمتد لـ٧ أيام تبدأ بعد ٤٨ ساعة من توقيع الاتفاق، وأن طرفي النزاع في السودان تعهدا بعدم الدخول في قتال خلال الـ٤٨ ساعة التي تسبق بدء الهدنة.

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ولفتت إلى أن وقف إطلاق النار في السودان سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 09:45 مساءً بتوقيت الخرطوم في 22 مايو.

المملكة ستراقب وقف إطلاق النار في السودان

وشددت على أن وقف إطلاق النار في السودان سيخضع لآلية مراقبة سعودية أمريكية مدعومة دوليا.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة من محادثات جدة بين طرفي نزاع السودان ستركز على تحسين الظروف الإنسانية للمدنيين.