المملكة تُدين وتستنكر اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لاقتحام مسؤول لباحة المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة، أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وتحمّل الوزارة، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

التعاون الإسلامي تدين اقتحام الوزير المتطرف للأقصى

كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى.

الرئاسة الفلسطينية تدين فعلة الوزير المتطرف

ودانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال ، لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل، وأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لها.

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وأوضح أن أن عملية الاقتحام لن تفرض سيادة إسرائيلية عليه، داعياً المجتمع الدولي، وتحديداً الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري لوقف عمليات المساس بالأقصى.

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى

فيما دانت مصر اقتحام وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة، مستنكرة مثل هذه التصرفات الاستفزازية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني.

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وطالبت حكومة الاحتلال، إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة.

الجامعة العربية تندد باقتحام بن غفير للأقصى

في الوقت نفسه، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال اليمينية إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.

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كما نددت بعقد حكومة الاحتلال جلستها الأسبوعية داخل أنفاق ساحة البراق بالمسجد الأقصى، التي تأتي في إطار محاولات الاحتلال المتصاعدة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

تصعيد خطير يدفع نحو تفجير وإشعال المنطقة

وأكدت أن هذا الاقتحام الذي يرتكبه بن غفير للمرة الثانية هو أمر مدان ويمثل تصعيدا خطيرا يدفع نحو تفجير دوامة من العنف والتوتر وإشعال المنطقة بأسرها، تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تباعاته وتداعياته.

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وشددت على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تتخذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي إجراءات باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حق.

وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته بالتدخل الفوري لوقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الوزير المتطرف يقود اقتحام المستوطنين للأقصى

وصباح اليوم، قاد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحام عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك.