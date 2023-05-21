الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه عاجل حول تغطية وثيقة الضمان الصحي لعلاج الأسنان
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تنبيه عاجل حول تغطية وثيقة الضمان الصحي لعلاج الأسنان

تنبيه عاجل حول تغطية وثيقة الضمان الصحي لعلاج الأسنان

تنبيه عاجل حول تغطية وثيقة الضمان الصحي لعلاج الأسنان
٠٣:٠١:٤٨ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية توفر  منافع لخدمات علاج الأسنان والحالات الطارئة مثل (جذور الأسنان) بهدف تحسين صحة الأسنان للمستفيدين.

تفاصيل تغطية علاج الأسنان في وثيقة الضمان الصحي | الأساسية

1- علاج الأسنان الأساسي والوفاتي
حتى 1200 ريال بدون نسبة تحمل

2- علاج القنوات الجذرية والحالات الطارئة
حتى 800 ريال بنسبة تحمل 20%

خدمات علاج الأسنان المشمولة:

1- فحص ومعاينة سنوية
2- استشارات
3- تنظيف سنوى . (يشمل الفلورايد)
4- فحوصات طبية
5- تنظيف وتلميع الأسنان عند الحاجة
6- علاج اللثة
7- خلع الأسنان
8- الحشوات
9- بعض الاجراءات التجميلية مثل ترفض الانسان

في وقت سابق، أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، تشمل وظائف (بدون خبرة) – في هيئة (حكومية) بعددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

قائد فريق التمكين والتصنيف: 

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الرعاية الصحية أو مجال ذي صلة.
  • شهادة في التأمين (CII) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه.
  • يفضل المستشار المعتمد المعتمد في التأمين (AAI) ، أو ممتحن التأمين المعتمد (CIE) أو أي شهادة أخرى معادلة
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط)
  • خبرة: 6+ سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في التمكين والتصنيف
  • الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية أمر لا بد منه

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محلل الميزانية:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في الإدارة المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
  • يُفضل مخطط مالي معتمد (CFP) أو محلل موازنة معتمد (CBA) أو محاسب إداري معتمد (CMA) أو أي شهادة أخرى معادلة
  • المعرفة في معايير المحاسبة الدولية وإعداد التقارير المالية الدولية
  • يفضل اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).
  • خبرة: 0-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • يفضل خبرة في التخطيط المالي والميزنة وإعداد التقارير
  • خبرة في استخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات
  • يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

ضابط التمكين والتصنيف:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الرعاية الصحية أو مجال ذي صلة.
  • يفضل الحصول على شهادة في التأمين (CII) ، أو ممتحن تأمين معتمد (AIE) أو مستشار معتمد في التأمين (AAI) أو أي شهادة أخرى معادلة
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط)
  • خبرة: 0-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في التمكين والتصنيف
  • الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية أمر لا بد منه.

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ضابط أول التمكين والتصنيف:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الرعاية الصحية أو مجال ذي صلة.
  • يفضل شهادة في التأمين (CII) ، أو ممتحن تأمين معتمد (CIE) ، أو مستشار معتمد في التأمين (AAI) أو أي شهادة أخرى معادلة
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط)
  • خبرة: أكثر من 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في التمكين والتصنيف
  • الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية أمر لا بد منه.

محلل تنمية موارد أول:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
  • شهادة تأهيل الأوراق المالية العامة (CME-1) أو شهادة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CTF) (CME-2) أو شهادة تأهيل الوسيط-تاجر (CME-3) أو الشهادة الدولية في يفضل شهادة إدارة الثروات والاستثمار (ICWIM) أو شهادة محلل التقييم والنمذجة المالية (FMVA) أو مخطط مالي معتمد (CFP) أو محلل مالي معتمد (CFA) أو محاسب إداري معتمد (CMA) أو أي شهادة أخرى معادلة.
  • المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).
  • خبرة: 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في تنمية الموارد وإدارتها
  • يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي ، أو أرسل سيرتك الذاتية إلى البريد، وتأكد من كتابة المسمى الوظيفي في موضوع البريد الإلكتروني بريد التقديم – (jobs@cchi.gov.sa).
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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية الصحة الضمان الصحي المملكة وثيقة الضمان الصحي

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